سياكا.. ثامن «مقيم» في الوصل

المصدر: دبي - علي شدهان

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نجح الوصل في إتمام الصفقة الثامنة له في فئة اللاعب "المقيم"، بإعلان تعاقده عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مع لاعب الوسط المالي سياكا سيديبي في صفقة انتقال حر، للانضمام إلى تشكيلة فريق الوصل الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

8 لاعبين

وبات الوصل يضم في تشكيلته الحالية 8 لاعبين بفئة "المقيم"، منهم 2 من الموسم الماضي هما العُماني عبدالله خميس في مركز الظهير الأيسر، والمدافع الصربي ألكسندر فاسيلجيفك، فيما تم ضم 6 لاعبين جدد استعدادًا لموسم 2022-2023، هم البرازيليون رودريغو الميدا في مركز الظهير الأيمن، ولاعب الوسط جيفرسون دوغلاس، وصانع الألعاب جواو غابرييل، والجناح ليوناردو تيبا، والغاني سانا غوميز في مركز الظهير الأيسر، ولاعب الوسط المالي سياكا سيديبي.

ملف الأجانب

وعلى صعيد المحترفين الأجانب، فقد انجز الوصل التعاقد مع المدافع المغربي الدولي سفيان بوفتيني، ولاعب الوسط الأرجنتيني جيرونيمو بوبليت، والبرازيليون لاعب الوسط غابرييل دي سوزا "جابرييلزينهو"، والمدافع رودريغو اوليفيرا، والتجديد للمهاجم غيلبرتو سيلفا أوليفيرا.

اللاعبون المحليون

وفي ملف اللاعبين المحليين، تعاقد الوصل مع لاعب الوسط المهاجم الدولي عمر عبدالرحمن "عموري"، وحارس المرمى عبدالله سالم ناصر، وشقيقه المدافع ناصر سالم ناصر، وحارس المرمى خالد السناني قادماً من الظفرة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، واستعاد لاعبه هزاع سالم من دبا الفجيرة.

4 "وديات"

ويواصل فريق الوصل استعداداته الجادة بقيادة مدربه الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي في معقله بزعبيل تحضيراً للموسم الجديد، حيث يخوض مساء السبت المقبل، مباراة ودية أمام نظيره اتحاد كلباء، وتعد التجربة الرابعة للإمبراطور بعد خوضه 3 "وديات" في معسكره بهولندا، انتهت جميعها بالفوز على فرق خورفكان "2-1"، والجزيرة "3-2"، والتعاون السعودي "2-1".

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