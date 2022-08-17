فهد الظنحاني لـ«البيان»: «نكهة» مختلفة للدوري في الموسم الجديد

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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أكد الدولي فهد الظنحاني، حارس مرمى بني ياس أن الدوري سيكون بـ «نكهة» مختلفة في الموسم الجديد، ويتوقع أن يكون الأصعب والأقوى لأسباب عدة، حسب قوله، ذاكراً أن زيادة عدد الأجانب من شأنه أن يرفع مستوى التنافس، إضافة إلى الاختيارات الجيدة التي قامت بها الأندية في تدعيم صفوفها سواء بالعناصر الأجنبية أو الوطنية، مع الاهتمام الكبير بفترة التحضيرات، بجانب نجاح دبا الفجيرة والبطائح الصاعدان حديثاً في كسب العديد من الوجوه المتميزة بطريقة تؤكد أنهما قادمان للمنافسة القوية وليس لأجل المشاركة فقط وقال: لذلك أرى أن كل المؤشرات تقود إلى دوري قوي يرضي التطلعات ويساهم في تطوير الكرة الإماراتية بشكل عام.

ثناء

وأثنى الظنحاني في حديث مع «البيان» على نجاح معسكر فريقه في سلوفينيا الذي عادت منه بعثة النادي، أول من أمس، بعد 3 أسابيع، وقال إن المعسكر الخارجي حقق نجاحاً كبيراً واستفاد منه جميع اللاعبين، وأضاف: الأجواء كانت رائعة طوال فترة المعسكر وسط أفراد البعثة، وكان هنالك حماس كبير من اللاعبين، أعتقد أننا خرجنا بمكاسب عديدة نأمل أن تنعكس إيجاباً على مشوار الفريق في الموسم الحالي.

واستطرد حارس السماوي: من أكبر المكاسب بخلاف الإعداد الجيد والانسجام، وجود عدد من اللاعبين صغار السن أصحاب الموهبة العالية الذين يشكلون حاضر ومستقبل السماوي لأن قدراتهم تؤهلهم لتقديم إضافة جيدة في الوقت الحالي مع بقية القدامى أصحاب الخبرة ودون شك إذا واصلت هذه المجموعة في جهدها فإنها ستمثل أفضل مستقبل للفريق.

تأكيد

وأكد فهد الظنحاني أن فريقه يسعى لتقديم أفضل مواسمه وأن هنالك إصراراً كبيراً على عدم الخروج من الموسم بدون بطولة وتقديمها هدية للقيادة العليا للنادي والإدارة والجماهير، واعترف الظنحاني بأن نتائج الموسم الماضي لم تكن بالمستوى المطلوب، وأقل من الذي انتظرته الجماهير وقال: نحن متفائلون مع عودة القطب الرياضي عبد الله الغيلاني لقيادة الفريق بتحقيق أفضل النتائج والمنافسة القوية في كل البطولات لأنه يمتلك هدفاً واضحاً ورؤية جيدة ستعيننا جميعاً في تقديم موسم حافل بإذن الله.

جهد مضاعف

وأكد حارس مرمى بني ياس أن تحقيق الأهداف يتطلب منهم جهداً مضاعفاً في الفترة المقبلة والعمل على الوصول لقمة الجاهزية في فترة التحضيرات وقبل انطلاق المباريات الرسمية، ذاكراً أنهم يعدون ببذل أقصى ما عندهم في طريق الوصول لمنصات التتويج.

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