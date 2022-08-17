قرعة «الهواة» تكشف عن مواجهات مثيرة

المصدر: دبي - البيان

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أسفرت قرعة دوري الدرجة الأولى «الهواة» للموسم 2022 - 2023، والتي أجراها اتحاد الإمارات لكرة القدم بمقره في دبي ويشارك فيها 17 فريقاً، عن مواجهات مثيرة في الجولة الأولى، حيث يلتقي حتا والعروبة، والإمارات وسيتي، ويلعب جلف أمام فرسان هيسبانيا، والفجيرة مع الرمس، ودبا الحصن والعربي، بينونة والذيد، الجزيرة الحمراء ومصفوت ويقابل التعاون مسافي، فيما سيكون فريق الحمرية في الراحة خلال الجولة الأولى.

وجرت مراسم القرعة بحضور سيف ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نائب رئيس لجنة المسابقات وممثلي الفرق المشاركة.

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