إعلان أسماء مرشحي جوائز رابطة المحترفين

المصدر: دبي - وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم عن القوائم النهائية المختصرة للمرشحين على جوائز الرابطة لموسم 2021 /‏‏ 2022 تمهيداً للإعلان عن الفائزين بهذه الجوائز في حفل الرابطة، والمقرر في 27 أغسطس الحالي بقصر الإمارات.

ويتنافس على فئات الجوائز المختلفة، حسب النتائج الأولية، 3 لاعبين، وتضم القائمة المختصرة لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي الثلاثي إسماعيل مطر «الوحدة»، وبندر الأحبابي «العين»، وعلي صالح «الوصل»، ويتنافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي الثلاثي سفيان رحيمي «العين»، ولابا كودجو «العين»، وكايو لوكاس «الشارقة».

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، الثلاثي محمد عباس «العين»، وحارب عبدالله سهيل «شباب الأهلي»، وسلطان عادل «اتحاد كلباء»، فيما يتنافس الثلاثي إريك جورجينيس «العين»، وعثمان كامارا «الشارقة»، وعصام فائز «عجمان» على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد من المقيمين أو من مواليد الدولة. وتشهد جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، منافسة الثلاثي خالد عيسى «العين»، وعلي خصيف «الجزيرة»، ومحمد الشامسي «الوحدة»، ويتنافس 3 مدربين على جائزة القائد لأفضل مدرب، وتضم القائمة المختصرة سيرجي ريبروف «العين»، وجوران تيفجودج «عجمان»، وأورلاريو كوزمين «الشارقة».

ويتنافس الثلاثي علي مبخوت «الجزيرة»، وسفيان رحيمي «العين»، وعمر خربين «الوحدة» على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، وتضم قائمة المرشحين لجائزة «أجمل هدف» أهداف الثلاثي لابا كودجو «العين» أمام الوحدة، وعلي صالح «الوصل» أمام شباب الأهلي، وإسماعيل مطر «الوحدة» أمام العروبة.

وتضم جوائز الإحصائيات: الحذاء الذهبي لهداف الدوري، والحذاء الفضي لهداف تحت 21 عاماً، وجائزة أعلى حضور جماهيري، وجائزة المدير الفني للعبة فانتاسي الدوري، وفريق الأحلام.

أما الجائزة وفق المعايير، فهي جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص، للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة.

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