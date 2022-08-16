رابطة المحترفين تعتمد تعديلات لائحة تراخيص الأندية

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت رابطة المحترفين الإماراتية، صباح أمس الاثنين، ورشة عمل تراخيص الأندية، تحضيراً لانطلاق دورة التراخيص 2023-2024، وذلك بنظام الاتصال المرئي عن بُعد.

وشهدت الورشة التي شارك فيها مسؤولو التراخيص والمالية في الأندية المحترفة، تعديلات على بداية دورة التراخيص 2023-2024، حيث تقرر أن تبدأ في شهر أغسطس، وتنتهي في مايو من العام التالي، بحيث يتم رفع المستندات عبر نظام التراخيص الإلكتروني CLAS، بداية من شهر أغسطس، كما شهدت التعديلات في لائحة تراخيص الأندية لموسم الترخيص 2023-2024 الاقتصار على الرخصة الآسيوية، وتغيير موعد إصدار الرخصة، بحيث أصبحت خلال شهر مايو، وتأتي هذه التعديلات بناءً على تعديلات الاتحاد الآسيوي، وتغيير الروزنامة السنوية للاتحاد القاري، بدءاً من موسم 2023 -2024.

وتواصلت فعاليات ورشة العمل باستعراض ستيورات لارمان، مدير إدارة تطوير وتراخيص الأندية برابطة المحترفين، المشاريع التطويرية المرتبطة بتراخيص الرابطة، والتي تهدف للارتقاء بمنظومة العمل، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

بدوره، قدم عبدالله مبارك، ضابط أول تراخيص الأندية بالرابطة، أبرز التعديلات التي طرأت على لوائح التراخيص في الدورة الجديدة، والبرنامج الزمني لتقديم المستندات المطلوبة، كما استعرض أبرز التحديات والصعوبات التي واجهتها الأندية خلال فترة الترخيص السابقة، وسبل تجاوزها في الدورة الجديدة.

من جانبه، استعرض جابر دبابنة، مدير التدقيق المالي للأندية في الرابطة، مستجدات التعديلات التي أجريت على المعيار المالي في دورة 2023-2024.

وشهدت الورشة تفاعلاً إيجابياً من الحضور، من خلال مناقشة ما تم عرضه.

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