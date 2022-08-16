«العميد».. أسرة واحدة في مواجهة التحديات

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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رفع جمهور «العميد» وقدامى اللاعبين من معنويات الفريق بحضورهم اليوم المفتوح على استاد آل مكتوم أول من أمس في مبادرة حملت عنوان «النصر للجميع» نظمها النادي لحضور التدريبات الرسمية للفريق بعد عودته من معسكر الإعداد الخارجي في سلوفينيا، وسادت أجواء من الحماس في تدريبات «العميد» بحضور المهندس مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد المري رئيس شركة الكرة وأعضاء مجلس الإدارة، ونجوم «العميد» القدامى، لتعزز المبادرة من روح «العميد» قبل انطلاق التحدي في الموسم الكروي الجديد.

وحرص الجمهور في المدرجات على تشجيع الفريق الذي خاض تدريباته بقيادة المدرب الألماني ثورستن فينك تحت أنظار جميع محبي «العميد» وعشاقه من مختلف الأجيال، ليرسم الجمهور ونجوم صورة جميلة عنوانها الحب والوفاء للنصر في القلعة الزرقاء.

وتوجه حسن سهيل مشرف فريق النصر، بالشكر إلى جميع الحضور لتدريبات الفريق من أعضاء ولاعبين سابقين وجمهور ووسائل الإعلام، كما توجه بالشكر إلى المهندس مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر، ومحمد أحمد المري رئيس شركة الكرة، على تبني هذه الفكرة متمنياً أن تقام سنوياً في تجمع عائلي يحضره نجوم النصر السابقون وعشاق «العميد» مع أفراد أسرتهم، مما سيسهم في تعزيز التواصل مع الفريق وخلق روح إيجابية قبل انطلاق الموسم الكروي.

مكاسب المعسكر

وأشاد حسن سهيل بمكاسب معسكر الإعداد الخارجي في سلوفينيا الذي فيه جملة من الأهداف، أبرزها إعداد فريق أكثر متجانس وتعزيز الانسجام وروح الفريق الواحد والتفاني بين اللاعبين من أجل تدشين مشوار الدوري بصورة مشرفة تليق باسم نادي النصر، موضحاً أنهم راضون عن الفريق بنسبة 70% وفي انتظار انطلاقة مسابقة الدوري من أجل رسم الملامح النهائية للفريق ومواصلة العمل لتحقيق مزيد من التطوير، لاسيما وأن الهدف هو إعداد فريق للسنوات الثلاث المقبلة قادر على تلبية تطلعات جماهيره وإرضاء محبيه من الجولة الأولى لدوري «أدنوك» للمحترفين.

وعن تحديات الموسم الجديد وأبرزها رفع عدد المحترفين الأجانب إلى 5 لاعبين، قال حسن سهيل إن جميع الفرق حرصت على الاستعداد بصورة جيدة للموسم، وتم إعداد الفريق بصورة مناسبة في الفترة الماضية بعد الاستقرار بنسبة كبيرة على المحترفين الأجانب، إلى جانب الاستقرار على اللاعبين المواطنين و«المقيمين» إلا أن الاحتمالات واردة حتى اليوم الأخير على فتح باب الانتقالات الصيفية، متمنياً أن تسهم خطوة رفع المحترفين في تطوير كرة القدم الإماراتية.

ولفت مشرف فريق النصر إلى أن الفريق سيخوض 3 تجارب ودية في الأيام المقبلة قبل انطلاقة الموسم، ستكون الأولى أمام أحد الفرق الهندية القوية يوم 20 أغسطس الجاري ومباراتين يومي 26 و27 .

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