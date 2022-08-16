الأحوال الجوية تلغي تجربة البطائح الودية

المصدر: دبي-البيان

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تسببت الأحوال الجوية وأرضية الملعب، في إلغاء التجربة الإعدادية لفريق البطائح أمام نادي الساحل الكويتي، والتي كان من المقرر إقامتها بمدينة أزمير التركية، على هامش المعسكر الإعدادي للفريق، تأهباً لبدء الموسم، وواصل اللاعبون التدريبات بالمعسكر تحت إشراف المدرب البرازيلي كايو زاناردي.

واكتمل عقد اللاعبين الأجانب بعد انضمام البرتغالي جواو نوفايس لمعسكر الفريق بتركيا، وكان قد سبقه الرباعي أرتور جورج «برتغالي»، أناتول أبانغ «كاميروني»، لورينتسي «برازيلي»، والجنوب أفريقي نيبانج فيتي.

وتقرر أن يخوض الفريق غداً مباراة إعدادية أخيرة أمام فريق الخالدية البحريني، قبل العودة إلى الدولة الأحد المقبل.

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