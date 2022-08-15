انطلاق ورشة عمل المستشارين الفنيين للفيفا بدبي

المصدر: البيان

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انطلقت اليوم بدبي، ورشة عمل المستشارين الفنيين بالفيفا، بمشاركة 14 مستشاراً من جميع أنحاء العالم، وتحت إشراف يورج نبفر مدير قسم التطوير الفني بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتستمر الورشة حتى 19 أغسطس الجاري .

افتتح الورشة حمد محمد الجنيبي، المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة باتحاد الإمارات لكرة القدم، حيث رحب بالمشاركين، مؤكداً حرص الاتحاد على المشاركة في البرامج التطويرية للاتحاد الدولي، معرباً عن شكره للمشاركين في الورشة.

وتختص الورشة بمتابعة تنفيذ البرامج الفنية للفيفا في مختلف أنحاء العالم ومساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء لتطوير منظومة كرة القدم في بلدانهم.

كما سيتم التركيز خلال هذه الورشة على كيفية تحليل بيئة كرة القدم للهواة، في مختلف دول العالم.

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