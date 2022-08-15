العين يخوض مباراتين وديتين في يوم واحد

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

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يتأهب العين لخوض مباراتين وديتين الأربعاء المقبل في اليوم نفسه، وذلك ضمن برنامج تجاربه الودية الذي ينفذه حالياً بمعسكره الأوروبي بالنمسا، وتقرر أن يلتقي في المباراة الأولى فريق رييد النمساوي في الحادية عشرة صباحاً بتوقيت فيينا الواحدة بعد الظهر بتوقيت أبوظبي في حين يواجه فريق راكا براتيسلافا السلوفاكي في الخامسة بتوقيت فيينا السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وكان العين دشن تجاربه الإعدادية في المرحلة الأولى من معسكره الإعدادي بألمانيا في 26 يوليو الماضي، ومن ثم انتقل للنمسا، ويستمر هناك حتى 20 أغسطس الجاري، يعود بعدها الفريق لمتابعة برنامجه الإعدادي داخلياً حيث ينتظر أن يؤدي أكثر من تجربة ودية قبل انطلاق الموسم.

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