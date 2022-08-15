قرعة دوري «الهواة» غداً

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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تجري لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم قرعة دوري الدرجة الأولى غداً، بمشاركة 17 فريقاً هم إجمالي عدد المشاركين في المسابقة في النسخة الجديدة التي تنطلق بداية من 10 سبتمبر المقبل، إذ ستقام القرعة بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج في الخامسة مساءً، بمشاركة ممثلي الأندية التي ستشارك في مسابقتي دوري الدرجة الأولى وتصفيات كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

واكتملت استعدادات اتحاد الكرة لانطلاقة مسابقاته للموسم الجديد، باعتماد اللوائح والشؤون المتعلقة بالبطولات وعقد ورش عمل لممثلي الأندية ليكونوا على اطلاع تام على المستجدات قبل انطلاق الموسم الجديد.

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