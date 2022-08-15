خورفكان يكسب تجربة هولندا الأخيرة

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

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اختتم فريق خورفكان المرحلة الثانية من التحضيرات الصيفية ضمن استعداداته للموسم الكروي الجديد، وأسدل «النسور» الستار على معسكر الإعداد الخارجي في هولندا بعد الفوز في آخر التجارب أمام فريق ووتر أكاديمي الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف بثنائية البرازيلي سايمون كابرال وهدف زميله برايان كريستيان، لتشد بعثة الفريق الرحال إلى الدولة قبل استئناف التدريبات على ملعبه غداً الثلاثاء.

وخاض خورفكان 4 مباريات ودية في معسكر هولندا بقيادة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري، جاءت الافتتاحية أمام الوصل وانتهت لصالح الأخير 1-2، ثم كسب التجربة الثانية أمام هيراكليس ألميلو الهولندي 2-1، وواصل الفريق انتصاراته بعد الفوز على التعاون السعودي بهدف دون مقابل، ليختتم تجاربه بالفوز الثالث على التوالي أمام ووتر أكاديمي.

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