أروابارينا يختتم زيارته لمعسكرات الأندية بأوروبا

المصدر: دبي - العوضي النمر

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اختتم الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم سلسلة زياراته الميدانية لمعسكرات الأندية المقامة حالياً في أوروبا، بزيارة معسكر فريق العين ومتابعة تقسيمة ودية بين لاعبي الفريق، والالتقاء بمدرب الفريق ريبروف الذي قدم نبذه عن مستوى لاعبيه خلال المعسكر، ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز الفني لـ«الأبيض» على متابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين الذين سيتم استدعاؤهم لقائمة الأبيض خلال التجمع المحلي الذي سيقام في سبتمبر المقبل.

متابعة اللاعبين

وحرص أروابارينا على زيارة معسكرات بعض الأندية مثل الوصل والشارقة والجزيرة الوحدة والعين المقامة في هولندا والنمسا، برفقة مساعده عمر مختار في إطار مساعيه لمد جسور التعاون بينه ومدربي الأندية للوقوف على مستويات اللاعبين الذين ينضمون للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، حيث ينتظر منتخبنا 3 مشاركات مهمة خلال عام 2023، وستكون البداية بكأس الخليج العربي «خليجي 25» من 6 إلى 19 يناير المقبل ثم المشاركة في بطولة غرب آسيا، المقررة في الإمارات من 20 مارس إلى 2 أبريل 2023، وستكون المشاركة الأكبر في كأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة خلال يونيو المقبل، ولكن ينتظر أن يعلن موعدها الجديد، ومكانها قريباً، بعد اعتذار الصين عن عدم استضافتها.

23 لاعباً

ومن المقرر أن يواصل مدرب الأبيض سلسلة متابعاته لاستعدادات الأندية لانطلاقة دوري أدنوك، من خلال تدريباتها المحلية ومبارياتها الودية التي ستخوضها في البلاد قبل انطلاقة منافسات الدوري في 2 سبتمبر المقبل، تمهيداً لاختيار قائمة المنتخب التي ستتكون من 23 لاعباً، والتي سيدخل أصحابها معسكر إعداد خارجي في فيينا خلال الفترة من 18 إلى 28 سبتمبر المقبل، يتخلله لعب مباراة ودية أو اثنتين على أكثر تقدير، ولا تزال المشاورات جارية لإنهاء التفاوض مع المنتخبات التي سيلاقيها الأبيض خلال معسكر فيينا.

عناصر شابة

ويحظى الجهاز الفني للمنتخب بدعم من اتحاد الكرة رغم خسارة مباراة الملحق الآسيوي، بعد المستوى الطيب الذي قدمه لاعبونا أمام أستراليا، ونال إشادة خبراء اللعبة، خصوصاً مع ظهور عدد من اللاعبين الشباب بمستوى أكثر من رائع، يبشر بمستقبل طيب لـ «الأبيض» في السنوات المقبلة.

ويتوقع أن تضم القائمة عدداً من الوجوه الشابة التي سيتم إعدادها بشكل جيد لمواجهة طموحات المرحلة المقبلة.

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