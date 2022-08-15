الوحدة يعود من معسكر النمسا

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أنهى الوحدة معسكره التحضيري في النمسا والذي استمر 25 يوماً بمعنويات عالية، بعد النجاح الكبير الذي حققته فترة التحضيرات والأجواء العائلية التي سيطرت على المعسكر بجانب تحقيق الفائدة الفنية المطلوبة بقيادة المدرب البرتغالي كارفالهال الذي يخوض موسمه الأول مع الفريق.

وأدى العنابي خلال المعسكر 5 مباريات ودية، بدأها بالفوز على فيكزيستا كراكوف البولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخسارته أمام ستورم غراتس النمساوي بأربعة أهداف نظيفة، ثم خسارة ثانية أمام أبها السعودي في ثالث الوديات بهدف، وتلقى بعدها خسارة جديدة أمام بافوس القبرصي بأربعة أهداف، وحقق الفوز على الكويت الكويتي 2-1، وتعادل في مباراته الأخيرة أمام الاتحاد السعودي بهدف لكل، وعلى الرغم من النتائج السلبية لكن الجهاز الفني ظل راضياً عن أداء الفريق وقوة المواجهات التي استهدف من خلالها تحضير اللاعبين، حسب رؤيته الفنية، دون البحث عن النتائج، وظهر ذلك من خلال توزيع فرص المشاركة على عدد كبير من اللاعبين في جميع المباريات.

وأظهر فيديو اللحظات الأخيرة في النمسا، المعنويات العالية لأفراد البعثة، إضافة إلى الانضباط والالتزام بلائحة المعسكر في تناول الوجبات وارتداء الزي الموحد وموعد الذهاب للتدريبات، وعكس الوحدة أيضاً العلاقات القوية التي تربط اللاعبين، في إشارة إلى أن الفريق في كامل جاهزيته البدنية والمعنوية للمباريات الرسمية في الموسم الحالي الذي يدخله بتحدٍ كبير لبلوغ منصات التتويج. وينتظر أن يمنح الجهاز الفني راحة قصيرة للاعبين قبل استئناف المرحلة الثالثة من التحضيرات في أبوظبي، والتي تتضمن التمارين اليومية على ملعب الفريق بجانب أداء مباريات ودية.

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تواصلت معاناة 4 من لاعبي الفريق مع الإصابة طوال فترة المعسكر، ما يؤكد غيابهم عن الجولات الأولى من الدوري، وبسبب الإصابة لم يتمكن محمود خميس، خليل إبراهيم، بيمينتا، علاء زهير من المشاركة في جميع المباريات الودية، كما أعلن النادي قبل مباراة الاتحاد السعودي الأخيرة عن انضمام تيغالي إلى قائمة اللاعبين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في اللقاء، ويعتبر الرباعي من العناصر المهمة في قائمة الوحدة.

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