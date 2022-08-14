الوصل.. تحدي وأمل (فيديو)

المصدر: دبي - علي شدهان

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يسود التحدي والأمل أجواء تدريبات فريق الوصل الأول لكرة القدم في معقله بزعبيل، بعد العودة من معسكره الخارجي في هولندا استعدادًا للموسم الجديد، حيث شهد أول تدريب للفهود تحفيزاً كبيراً من قبل الدولي علي سالمين لزملائه تحضيراً لموسم، يأمل عموم الوصلاوية أن يكون حافلاً بالإنجازات.

صورة مغايرة

ويسعى الوصل إلى الظهور بصورة مغايرة في بطولات موسم 2022-2023، واستعادة مقدرته على العودة إلى منصات التتويج، بعد إنجاز الثنائية في العام 2007.

موسم جديد

وفي "فيديو" نشره نادي الوصل على حسابه الرسمي على تويتر، حرص الدولي علي سالمين، على إشاعة روح التفاءل قبيل الوحدة التدريبية الأولى بعد العودة من هولندا، بقوله: "موسم جديد، وإحنا كلنا متفاءلين"، قبل أن يتحدث إلى عدد من زملائه اللاعبين، منهم المغربى سفيان بوفتيني وسالم العزيزي وخالد السناني، وعمر عبدالرحمن "عموري" وعلي صالح وفابيو ليما، وغيرهم.

ولا هدف

وقال سالمين لزميله خالد السناني مازحاً: "كم هدف أسجل عليك؟"، ورد السناني: "ولا هدف"، وقال سالمين: "زين بعد التمرين"، قبل أن يطلب من زميله "عموري"، وصف التمرين، فيقول القادم الجديد لتشكيلة الوصل: "التمرين متعة".

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