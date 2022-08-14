العين يقفز 54 مركزاً في التصنيف العالمي

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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ارتفع تصنيف فريق العين، عربياً من المركز 12 إلى 11، كما ارتفع تصنيفه آسيوياً من المركز 17 إلى الثاني عشر، وقفز عالمياً 54 مركزاً من 301 إلى 247، وبقي تصنيفه على المستويين المحلي والخليجي ثابتاً في المركزين الأول والخامس على التوالي، وذلك حسب تنصيف «football database». وكان المدرب الأوكراني ريبروف المدير الفني لنادي العين، تعاقد مع الزعيم في يونيو من العام الماضي، ونجح في إعادته إلى القمة بعد أن تراجع خلال ثلاثة مواسم سابقة، ليتوج معه بلقب دوري المحترفين، وكأس الرابطة، موسم 2022-2021، ومدد تعاقده في يونيو من العام الحالي مدة موسم إضافي.

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