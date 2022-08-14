«الأفضل».. صراع مُحتدم بين الصفوة

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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تترقب الأندية والجماهير إعلان رابطة المحترفين عن «القوائم المختصرة» للمرشحين لنيل جوائز الأفضل في 15 فئة عن الموسم الكروي المنتهي، والذين سيتم تكريمهم في الحفل الذي تنظمه الرابطة 27 أغسطس الجاري، في قصر الإمارات بأبوظبي. وأغلق باب التصويت على قائمة المرشحين لنيل جوائز الأفضل، حيث تنقسم الجوائز لثلاث فئات، وهي: بناءً على الإحصائيات، وحسب التصويت، وحسب المعايير، وتشمل القائمة التي يتم تحديد الفائزين بها عبر التصويت: الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، الكرة الذهبية (أجنبي)، القائد لأفضل مدرب، الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، الفتى الذهبي (المقيمين أو مواليد الدولة)، والقفاز الذهبي، وأفضل لاعب من اختيار الجماهير، وأجمل هدف، وأفضل منصة رياضية رقمية.

وتضم جوائز الإحصائيات: الحذاء الذهبي لهداف الدوري، والحذاء الفضي لهداف تحت 21 عاماً، جائزة أعلى حضور جماهيري، وجائزة المدير الفني للعبة فانتاسي، وفريق الأحلام.

أما الجائزة وفق المعايير، فهي للتميز في الاحتراف والتراخيص، فيما تضم جوائز الإحصائيات: الحذاء الذهبي لهداف الدوري، والفضي لهداف تحت 21 عاماً، وأعلى حضور جماهيري، والمدير الفني للعبة فانتاسي، وفريق الأحلام.

وشهدت جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، تنافساً كبيراً بين المرشحين، عبد العزيز هيكل، وليد عباس «شباب الأهلي»، ماجد راشد «الشارقة»، إسماعيل مطر «الوحدة»، أحمد برمان، يحيى نادر، بندر الأحبابي «العين»، عبد الله رمضان «الجزيرة»، عبد السلام محمد «اتحاد كلباء»، علي صالح «الوصل»، وهناك منافسة خاصة بين إسماعيل مطر وبندر الأحبابي وعلي صالح لنيل اللقب.

ووصل التنافس أشده لنيل الكرة الذهبية لأفضل أجنبي بين كل من: ضياء سبع، أنطونيو خوسيه «النصر»، سفيان رحيمي، لابا كودجو، خوانكا «العين»، عمر خريبين وأدريان دا سيلفا «الوحدة»، ورافاييل دودو «خورفكان»، محمد فراس «عجمان»، كايو لوكاس «الشارقة»، والتنافس قوي بين كودجو ولوكاس.

ريبيروف في القمة

أما جائزة القائد لأفضل مدرب والتي رشح لها جريجوري دوفرينيس «الوحدة»، مارسيل كايزر «الجزيرة»، سيرجي ريبيروف «العين»، جوران تيفجودج «عجمان»، أورلاريو كوزمين «الشارقة»، فإن أسهم مدرب العين ريبيروف مرتفعة لنيل اللقب.

وشهدت فئة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي منافسة قوية بين محمد المازمي «النصر»، وحارب سهيل «شباب الأهلي»، ومحمد عباس «العين»، وسلطان عادل «اتحاد كلباء»، وعبد الله حمد «الوحدة»، والتنافس قوي بين الثلاثي حارب سهيل ومحمد عباس وسلطان عادل. أما جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد من المقيمين أو من مواليد الدولة، والتي يتنافس عليها ماركوس فينسيوس، ولوان بيريرا، وعثمان كامارا «الشارقة»، وإريك جورجينيس، وكوامي كويدو «العين»، وروبين فيليب وعلاء الدين زهير «الوحدة»، وعصام فائز «عجمان»، ويوسف أولاتونجي وسعيد عبيد «العروبة»، فإن أسهم اللاعب كوامي مرتفعة للتتويج.

ويعد أبرز المتنافسين على القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، محمد الشامسي «الوحدة»، وخالد عيسى.

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