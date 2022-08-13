جمهور خورفكان «رقم 1» عند العنبري

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أبدى عبد العزيز العنبري مدرب فريق خورفكان، ارتياحه تجاه أداء الفريق في معسكر الإعداد الخارجي بهولندا، حيث تميزت التحضيرات الخارجية بوجود تجاوب كبير من جميع اللاعبين إلى جانب الجهازين الإداري والطبي، لافتاً إلى أنه بعد العودة إلى الدولة سيواصل الفريق العمل والتدريبات بعد أن خاض تجارب ودية في هولندا خرج منها بمكاسب عدة أبرزها تحقيق الانسجام المطلوب.

ووجه العنبري في لقاء نشره الحساب الرسمي للنادي، رسالة إلى جماهير خورفكان قائلاً: «نتمنى دعم جماهير خورفكان للفريق في المرحلة المقبلة كما عهدناهم سابقاً في مؤازرة الفريق سواء في المباريات أم حتى في التدريبات والذين نعتبرهم الرقم «1»، ونتمنى حضورهم في جميع اللقاءات، وكلي ثقة بأنه بتكاتف الجميع سيحقق خورفكان هدف تحقيق المراكز الجيدة في لائحة الترتيب لمسابقة دوري «أدنوك» للمحترفين.

شكر وتقدير

وتوجه العنبري بالشكر إلى مجلس إدارة شركة كرة القدم في نادي خورفكان برئاسة خليل غانم ونائبه عبدالله عامر وعضو مجلس الشركة جمال بوهندي مشرف الفريق الأول، على العمل الكبير في استقطاب اللاعبين المواطنين والمحترفين الأجانب والمقيمين.

ويختتم فريق خورفكان تحضيراته في معسكر الإعداد الخارجي بمواجهة أحد الفرق الهولندية ضمن تحضيراته للموسم الجديد الذي يدشنه بلقاء بني ياس في انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين.

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