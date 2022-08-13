العين في الصدارة.. ارتفاع ملحوظ في القيمة التسويقية لدوري أدنوك للمحترفين

المصدر: وام

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عادت القيمة التسويقية لفرق بطولة دوري أدنوك الإماراتي لكرة القدم للمحترفين، للارتفاع مجدداً لتصل إلى 226.70 مليون يورو، بنسبة زيادة 11.7% عما كانت عليه في يوليو الماضي.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والأندية، شهدت القيمة التسويقية التي بلغت 202.89 مليون يورو في يوليو الماضي، ارتفاعًا لـ 11 فريقاً من المشاركين في المسابقة، فيما انخفضت لدى 3 فرق هي الشارقة والنصر وبني ياس، وشهد التقييم الجديد ارتفاع القيمة التسويقية لفريقي البطائح ودبا الصاعدين مؤخراً إلى دوري المحترفين.

وحل فريق العين حامل لقب المسابقة في صدارة القائمة، وارتفعت قيمته التسويقية إلى 27.79 مليون يورو بعدما كانت 24.48 مليون يورو، بنسبة زيادة 13.5%، فيما جاء الجزيرة ثانياً بقيمة تسويقية بلغت 27.02 مليون يورو بعدما كانت 19.17 مليون يورو، وذلك بنسبة ارتفاع 40.9%، بينما انخفضت القيمة التسويقية لفريق الشارقة بنسبة 14.1%، وتراجعت من 29.03 مليون يورو إلى 24.94 مليون يورو.

وجاء فريق الوحدة خامساً بقيمة تسويقية بلغت 24.48 مليون يورو وبزيادة قدرها 2.9%، وكانت 23.78 مليون يورو في التقييم السابق، وتلاه فريق شباب الأهلي بقيمة تسويقية بلغت 21.25 مليون يورو، بعدما كانت 15.01 مليون يورو، بنسبة ارتفاع بلغت 40.7%.

وجاء فريق النصر في المركز السادس ولكن قيمته التسويقية تراجعت بنسبة 7.0% حيث كانت 22.17 مليون يورو، وتراجعت إلى 20.62 مليون يورو، ويليه فريق بني ياس بالمركز السابع بقيمة تسويقية 14.93 مليون يورو، متراجعة بنسبة 3.3% بعدما كانت 15.44%.

وحل فريق الوصل ثامناً بقيمة تسويقية بلغت 14.65 مليون يورو، بارتفاع نسبته 11.1% حيث كانت في السابق 13.19 مليون يورو.

وجاء فريق خورفكان تاسعاً بقيمة تسويقية بلغت 12.32 مليون يورو، بعدما كانت 11.47 مليون يورو بزيادة قدرها 7.4 مليون يورو، وارتفعت أيضاً القيمة التسويقية لفريق اتحاد كلباء بنسبة 1.3% وذلك إلى 12.12 مليون يورو، بعدما كانت 11.97 مليون يورو.

كما ارتفعت القيمة التسويقية لفريق عجمان من 9.73 مليون يورو إلى 10.88 مليون يورو، بنسبة 11.8%، يليه فريق الظفرة في المركز الـ 12 بقية تسويقية بلغت 7.93 مليون يورو بعدما كانت 5.89 مليون يورو بنسبة 25.5 %، ويليه فريق البطائح بقيمة تسويقية بلغت 5.31 مليون يورو حيث ارتفعت من 725 ألف يورو، بنسبة 632.4 %.

وحل في المركز الـ 14 فريق دبا بقيمة تسويقية بلغت 3.00 مليون يورو، بعدما كانت 750 ألف يورو بنسبة 300%.

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