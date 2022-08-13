أروابارينا يتفقد معسكر الشارقة في النمسا

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تفقد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم معسكر فريق الشارقة المقام في النمسا، والتقى المدرب الروماني كوزمين من أجل التعرف على مستوى اللاعبين خلال فترة المعسكر، ثم يقوم مدرب المنتخب الوطني بزيارة لمعسكرات كلباء والعين.

وتأتي الزيارات في إطار حرص الجهاز الفني لـ«الأبيض» على متابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين الذين سيتم استدعاؤهم لقائمة الأبيض خلال التجمع في سبتمبر المقبل. وسيتم خلاله الانخراط في معسكر خارجي بفيينا يلعب خلاله الأبيض مباراة ودية واحدة.

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