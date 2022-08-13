شباب الأهلي يعير قائدي للاستقلال

المصدر: دبي - العوضي النمر

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وافقت شركة شباب الأهلي لكرة القدم، على إعارة اللاعب مهدي قائدي لنادي الاستقلال الإيراني لموسم كروي واحد، وقد انضم مهدي قائدي في الموسم الماضي إلى شباب الأهلي قادماً من الاستقلال الإيراني، حيث لم يشارك بشكل دائم مع المدرب الإماراتي مهدي علي، بعدما لم يظهر اللاعب بالمستوى المتوقع منه. من جهة أخرى عاد فريق شباب الأهلي للمران بعد يوم راحة ناله الفريق عقب المباراة الودية التي لعبها الفريق أمام فوزدوفاك الصربي وانتهت بالتعادل بأربعة أهداف لكل منهما.

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