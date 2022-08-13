قفزة كلاوديو تبرهن جودة مدافع الظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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لفتت الأنظار قفزة هوائية للبرازيلي كلاوديو رافائيل مدافع الظفرة الجديد القادم من أولمبيك آسفي المغربي في صفقة انتقال حر، الأنظار، وبرهنت على جودته وقوته الدفاعية مبكراً قبل بدء المباريات الرسمية للموسم الجديد.

وتحدثت الصورة التي نشرها نادي الظفرة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن قوة كلاوديو الذي قفز عالياً في مباراة فريقه الودية السابقة أمام النصر الكويتي، والتي حقق فيها فارس الظفرة الفوز بهدفين دون رد، وذلك لحظة إبعاده للكرة من المنطقة الخطرة بضربة رأسية، في وجود زحمة من لاعبي الفريقين، لكن كلاوديو تمكن من الارتقاء عالياً، رغم مزاحمة من أحد لاعبي النصر الذي تسلق على أكتاف اللاعبين لكنه لم ينجح في الوصول للكرة، حسب ما كشفته الصورة، التي منحت كلاوديو شهادة نجاح مبكرة قبل مشاهدة الجماهير له في أرضية الملعب خلال المباريات التنافسية القوية.

وبخلاف الصورة، فقد أفادت الأنباء الواردة من معسكر الظفرة في صربيا عن قوة المدافع البرازيلي ورضاء الجهاز الفني عن قدراته واعتماده أساسياً ضمن التشكيلة، ووصفه بالإضافة الجيدة للفريق في المشوار المقبل، ليبقى جمهور الظفرة في انتظار متابعة اللاعب والوقوف على مستواه عن قرب للحكم عليه.

مواجهة الحزم

وفي السياق يختتم الظفرة مبارياته الودية في معسكر صربيا، بلقاء الحزم السعودي اليوم والتي يعقبها العودة إلى العاصمة أبوظبي غداً الأحد، وحقق الظفرة نتائج إيجابية خلال مبارياته الودية الثلاث التي خاضها في فترة المعسكر بتعادله في اللقاء الأول أمام يدينستوفا بوتفي الصربي سلبياً، وفاز في مباراته الثانية على النصر الكويتي بهدفين نظيفين، وفاز في الثالثة على كاظمة الكويتي بثلاثة أهداف دون رد، ليحافظ على نظافة شباكه في الوديات الثلاث في إشارة إلى تميزه الدفاعي مع نجاحه هجومياً بإحراز 5 أهداف.

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وعقب العودة إلى أبوظبي يرتاح فارس الظفرة لمدة 48 ساعة يعود بعدها لاستئناف المرحلة الثالثة والأخيرة من تحضيراته قبل بدء مباريات الدوري، وسيخوض مباراتين وديتين يتوقع أن يلتقي فيهما الجزيرة وبني ياس، حسب الاتفاق المبدئي مع الناديين.

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