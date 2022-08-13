معركة العقول مناصفة بين القدامى والجدد في دورينا

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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يشهد الموسم الجديد مشاركة 7 مدربين قدامى سبق لهم خوض عدة تجارب في الدوري ومع أندية مختلفة، مع ظهور 7 مدربين جدد يشاركون للمرة الأولى بعد أن تعاقدت معهم الأندية مؤخراً.

وحافظ عدد من الفرق على القيادة الفنية، بقيادة العين حامل لقب بطولة الدوري الذي جدد تعاقده مع مدربه الأوكراني ريبروف، واستمرار الروماني كوزمين أولاريو مع الشارقة، الهولندي مارسيل كايزر في قيادة الجزيرة، الروماني دانيال ايسايلا مع بني ياس.

وهنالك مدربون قدامى، عادوا إلى الواجهة من جديد بعد أن تعاقدت معهم فرقهم مؤخراً، مثل تعاقد خورفكان مع عبد العزيز العنبري، وتعاقد البطائح مع البرازيلي كايو زاناردي، بعد أن سبق لهما التواجد في عدة مواسم بالدوري. وتظهر بعض الوجوه الجديدة التي تخوض تحدياً من نوع خاص، بعد أن وجدت الثقة من إدارات الأندية، بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم «شباب الأهلي»، الألماني تورنست فينك «النصر»، البرتغالي كارلوس كارفالهال «الوحدة»، الصربي نيبوشا فيجتفيتش «الظفرة»، الأرجنتيني خوان أنطونيو «الوصل»، الإيراني فرهاد مجيدي «اتحاد كلباء» والذي سبق له خوض تجربة في الدوري الإماراتي ولكن عندما كان لاعباً بينما يأتي هذا الموسم للمرة الأولى مدرباً.

169

ويتربع كوزمين على قائمة عمادة المدربين بأرقام قياسية يحلق بها بعيداً بعد تجاربه العديدة في الدوري لمدة 7 مواسم سابقة، منها موسمان مع العين و 4 مواسم مع شباب الأهلي وموسم مع الشارقة الذي يتأهب لقيادته في ثامن مواسمه بالدوري، وخلال مشواره السابق خاض كوزمين 169 مباراة، حقق الفوز في 117 وتعادل في 32 وخسر 20.

99

ويليه عبد العزيز العنبري الذي ظهر مع الشارقة في 5 مواسم، وبدأ موسمه الأول من الجولة السادسة والأخيرة انتهى مع نهاية الجولة التاسعة، وبلغت عدد مبارياته 99 مباراة، فاز في 53 وتعادل في 25 وخسر 21 مباراة طوال مشواره مع الشارقة.

77

ثم يأتي ثالثاً الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة بعدد 77 مباراة على فترتين وخلال 4 مواسم، وكانت البداية في موسم 2018-2019 والذي قاد فيه الفريق في 9 مباريات لم يتعرض خلالها للخسارة بفوزه في 5 وتعادل في 4 ليختار الرحيل بعدها، ولكنه عاد من جديد في الموسم الذي لم يكتمل بسبب جائحة كورونا بداية من الجولة الرابعة، ثم واصل في الموسمين الماضيين ليكون ظهوره في الموسم الحالي الخامس له مع «فخر أبوظبي».

62

وفي الترتيب الرابع، الصربي غوران توفاريتش مدرب عجمان بعدد 62 مباراة مع 4 فرق، وهي كلباء الذي أشرف على تدريبه في 14 مباراة، الفجيرة «18 مباراة»، خورفكان «4 مباريات»، وأخيراً عجمان في الموسم الماضي قاده في 26 مباراة.

52

ويحتل الروماني دانيال ايسايلا المركز الخامس بعدد 52 مباراة في الموسمين الماضيين مع فريقه بني ياس ليكون موسمه الحالي الثالث على التوالي وذلك بعد نجاحه الباهر في قيادة الفريق لوصافة الدوري للمرة الثانية في تاريخه الموسم قبل الماضي.

50

وفي المركز السادس من حيث عدد الإشراف على المباريات، المدرب البرازيلي كايو زاناردي بعدد 50 مباراة في 4 مواسم، مع النصر موسمين قاد فيهما الفريق في 11 مواجهة فقط، ومع خورفكان 39 مباراة قبل أن تتم إقالته عقب الجولة 13 في الموسم الماضي.

26

ويأتي في المركز السابع حامل لقب بطولة الدوري الكرواتي ربيروف مدرب العين في الموسم الماضي بعدد 26 مباراة، ليواصل في الموسم الحالي والثاني له مع «الزعيم» بعد تجديد عقده مؤخراً تقديراً للنجاح الذي حققه. ويسعى المدرب إلى مواصلة النجاح مع الفريق الذي يضع عدة أهداف لتحقيقها هذا الموسم على الصعيدين المحلي والقاري.

3

يوجد 3 مدربين من صربيا يشاركون في النسخة الجديدة من الدوري، بقيادة غوران مدرب عجمان، زوران مدرب دبا، نيبوشا مدرب الظفرة، ومدربان من رومانيا هما كوزمين «الشارقة» وايسايلا «بني ياس»، ومدربان من البرتغال، كارلوس كارفالهال «الوحدة» وليو جارديم (شباب الأهلي).

4

من مدربي الدوري، سبق لهم التتويج بلقب البطولة بقيادة كوزمين «4 ألقاب»، عبد العزيز العنبري، مارسيل كايزر، ربيروف والذين يسعون جميعاً لمعانقة اللقب من جديد وتكرار الإنجازات السابقة بينما يستهدف بقية المدربين اللقب الثمين للمرة الأولى في الموسم الجديد.

44

سنة عمر عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، تجعله أصغر مدربي فرق دوري أدنوك للمحترفين سناً، يليه سيرجي ربيروف مدرب العين «48 عاماً»، بينما يعتبر كارلوس كارفالهال مدرب الوحدة الجديد الأكبر سناً بعمر 56 عاماً.

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