قطار «الرحالة» مال الله يصل محطة الاعتزال

المصدر: دبي-علي الظاهري

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ودع اللاعب المخضرم محمد مال الله ملاعب كرة القدم بعد اعتزال الساحرة المستديرة، ورغم وصوله في مشواره الكروي إلى آخر محطاته في نادي خورفكان «الخور»، إلا أن علاقة اللاعب بالنادي الذي ينتمي إليه منذ الصغر ما زالت مستمرة، حيث اتجه إلى العمل في الجانب الإداري بعد اعتزاله ممارسة كرة القدم.

وأنهى الرحالة مال الله «38» عاماً مسيرته الكروية بعد أكثر من 20 عاماً من العطاء في الملاعب، حيث ارتدى قمصان 8 أندية محلية، بدأت من نادي الخليج «خورفكان حالياً» في الفترة من 2001 لغاية 2009، والنصر 2009 - 2010، واتحاد كلباء 2010 - 2011 و2012 - 2013، والعين 2011 - 2012، والشعب «سابقاً» 2013 - 2014، والإمارات 2014 - 2016، وحتا في موسم 2016 - 2018 قبل الانتقال إلى دبا الحصن في موسم 2019-٢٠١٨، ليختتم اللاعب مشواره مع نادي خورفكان الذي عاد إليه بعد فراق 10 سنوات ويكلل مسيرته بالاحتفال مع «النسور» بإنجاز الصعود إلى دوري المحترفين في موسم 2020-2019.

قرار نهائي

وقال محمد مال الله لـ «البيان» إنه اتخذ القرار باعتزال اللعب نهائياً عن قناعة تامة خاصة وأن توجهات معظم الأندية لاستقطاب اللاعبين الصغار، كما أن التحديات تضاعفت في الفترة الحالية نتيجة رفع عدد اللاعبين الأجانب إضافة إلى اللاعبين المقيمين، لتتضاءل الفرص أمام اللاعبين الكبار رغم أن العمر يعتبر مجرد رقم بدليل وجود نماذج مميزة وعلى رأسها إسماعيل مطر الذي يواصل رحلة العطاء مع نادي الوحدة.

خطط مستقبلية

وأضاف: إن فكرة التدريب قد تكون ضمن خططه المستقبلية بعد اجتياز دورة المدربين والحصول على الشهادة في هذا الجانب، وسيحرص على توظيف خبراته الكروية التي اكتسبها على امتداد مشواره الطويل في الملاعب لخدمة النادي عبر المشاركة في الإشراف على المراحل السنية، متمنياً أن تكون نهايته في الملاعب بداية مشوار جديد في عالم كرة القدم.

الظهور الأخير

وشارك محمد مال الله في دوري المحترفين منذ انطلاقته في موسم 2009-2008 خلال 268 مباراة، واستطاع أن يهز الشباك 54 مرة، وكان آخر ظهور له بقميص خورفكان قبل نحو موسمين بعد الصعود إلى دوري الأضواء.

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