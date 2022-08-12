البطائح يواجه الساحل الكويتي غداً

المصدر: إسطنبول - البيان

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البطائح تحضيراته الفنية والبدنية في معسكره الخارجي الذي يقيمه حالياً في العاصمة التركية إسطنبول، تأهباً لظهوره الرسمي الأول لدوري أدنوك للمحترفين، تحت إشراف مدرب الفريق، البرازيلي كايو زاناردي الذي يسعى لوضع اللمسات على تشكيلته التي سيدشن بها مشواره في البطولة.

وتقرر أن يؤدي الفريق مباراةً أمام فريق الساحل الكويتي غداً، فيما يختتم تجاربه الإعدادية بمواجهة نادي الخالدية البحريني يوم 17 أغسطس قبل العودة إلى الدولة لمواصلة تحضيراته استعداداً لتسجيل حضور قوي.

وبدأ البطائح معسكره الخارجي في تركيا يوم 30 يوليو الماضي وخاض عدداً من التدريبات اليومية، عمد خلالها الجهاز الفني على الرفع من معدل اللياقة البدنية، فيما اهتم بالنواحي التكتيكية كذلك، كما خاض مباراتين وديتين أمام الباطن والخليج السعوديين، خسر الأولى (1 - 2) وكسب الثانية (1 - 0)، وأسهمت التجربتان في تجهيز اللاعبين بصورة كبيرة من جميع النواحي الفنية والبدنية.

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