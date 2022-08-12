قضاة الملاعب يعلنون التحدي من ألمانيا

المصدر: دبي- العوضي النمر

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انتظم حكام كرة القدم من فئة الدوليين والدرجة الأولى في معسكرهم الخارجي الذي يقام في مدينة نورمبرغ الألمانية على فترتين، ويستمر حتى 20 من الشهر الجاري بمشاركة 38 حكماً، وأعلن قضاة الملاعب التحدي من أجل إخراج الموسم الكروي المقبل الذي ينطلق بداية من 2 سبتمبر بمسابقة دوري أنوك للمحترفين بشكل رائع، من خلال الظهور القوي والتركيز العالي عند إدارة المباريات، ليكون التنافس قوياً بينهم والحكام الأجانب الذين سوف تستعين بهم الأندية.

38 حكماً

وكان حكام كرة القدم قد انتهوا من المرحلة الأولى من برنامج إعدادهم للموسم الجديد، والذي شهد تدريبات محلية وعدداً من برامج الصقل النظرية، ثم غادروا إلى ألمانيا لبداية المرحلة الثانية من برنامج الإعداد بالانخراط في المعسكر الخارجي، والذي يقام في ألمانيا بعد وصولهم إليها أول من أمس، وذلك في إطار التحضيرات لانطلاقة منافسات الموسم الكروي الجديد، ويشهد المعسكر مشاركة 38 حكماً ومساعداً من حكام الفريق الأول الذين سيديرون مباريات مختلف المسابقات الخاصة بالفريق الأول، وهي دوري أدنوك ودوري الدرجة الأولى وكأس رئيس الدولة، إلى جانب المشاركات الخارجية للحكام الدوليين.

ويشمل برنامج المعسكر تدريبات بدنية وتطبيقات عملية، إضافة للمحاضرات النظرية التي تقام تحت إشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين لدى «فيفا» الذين سيتم الاستعانة بهم خلال فترة المعسكر.

غياب

ويغيب عن معسكر ألمانيا عدد من الحكام الدوليين مثل محمد عبد الله ومحمد أحمد وحسن المهري الطاقم الذي تم اختياره للمشاركة في إدارة منافسات كأس العالم 2022، ومعهم الدكتور عمار الجنيبي وعمر آل علي، والذين تم اختيارهم للمشاركة في إدارة مباريات الأدوار النهائية «أدوار الـ 8 و16 و4» لدوري أبطال آسيا «مجموعة شرق آسيا»، والتي ستقام في اليابان بنظام التجمع خلال الفترة من 18 إلى 27 أغسطس الجاري، والذين يتدربون من خلال دورة صقل ينظمها الاتحاد الآسيوي.

مرحلة ثانية

فيما تُقام الفترة الثانية من معسكر الحكام الخارجي خلال الفترة من 22 إلى 31 من أغسطس الجاري، بمشاركة 32 حكماً، من حكام الأولى والثانية وعدد من الحكام الجدد، ويهدف هذا المعسكر إلى إعداد الجيل الثاني من قضاة الملاعب، والذي ستتم الاستعانة بهم في السنوات المقبلة.

تأهيل

من جهة أخرى، وجهت لجنة الحكام الدعوة لشباب الوطن الذين لا تزيد أعمارهم على 25 عاماً، للانضمام لسلك التحكيم وإعدادهم للمستقبل، وسيتم تنظيم دورة صقل لهم في مقر اتحاد الكرة خلال الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر المقبل، وسيتم خلال الدورة تعريفهم بقانون اللعبة، وكيفية إدارة المباريات وأن يكون حكماً جيداً، ويشرف على برامج إعداد الحكام الجدد الحكم الدولي الأسبق صالح المرزوقي ومعه سلطان ساحوه، وجهود هذا الثنائي كبيرة في استقطاب وتدريب وتأهيل الحكام الجدد الذين وصل عددهم إلى 100 حكم خلال الفترة الماضية، مما يعد قاعدة قوية وعريضة للحكام.

وسيقام تجمع لحكام المراحل السنية بداية من 20 أغسطس الجاري للمران مرتين أسبوعياً تحت إشراف مجموعة من الحكام السابقين في مختلف مدن الدولة.

اعتزال

يغيب عن المعسكر الحكم المخضرم زايد داوود الذي يدرس قرار اعتزاله التحكيم خلال الفترة المقبلة، بعد سنوات طويلة قضاها في سلك التحكيم وكان خلالها نموذجاً للحكم الدولي المتميز، لذلك رأى منح نفسه مهلة للتفكير تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي خلال الفترة المقبلة ومن ثم إبلاغ لجنة الحكام به.

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