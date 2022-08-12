أفضل لاعب آسيوي في تحدٍّ جديد

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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علمت «البيان» من مصادر خاصة أن نادياً صاعداً إلى دوري أدنوك للمحترفين، نجح خلال الساعات الماضية في ضم الثنائي الدولي أحمد خليل لاعب شباب الأهلي وخميس إسماعيل لاعب الوحدة ومن المتوقع أن يتم الإفصاح رسمياً عن الصفقتين خلال الساعات المقبلة قبل أن يغادر اللاعبان إلى المعسكر الخارجي للفريق الأول. ويعتبر خليل من أهم لاعبي كرة القدم الإماراتية في السنوات الأخيرة، حيث لعب لفرق شباب الأهلي والجزيرة والعين ثم شباب الأهلي في الدوري المحلي بالإضافة للدفاع عن ألوان الأبيض في أكثر من 100 مباراة.

وفاز خليل في عام 2015 بجائزة أفضل لاعبي قارة آسيا وقبلها بسبعة أعوام حقق جائزة أفضل لاعب صاعد في القارة الصفراء.

وقاد خليل فريق شباب الأهلي في عام 2015 لنهائي دوري أبطال آسيا مسجلاً 4 أهداف في البطولة، بالإضافة لتسجيل 10 أهداف في تصفيات كأس العالم مع الأبيض خلال نفس السنة. كما يعتبر التعاقد مع خميس إسماعيل صفقة ناجحة لما يملكه من خبرات طويلة، حيث انضم للوحدة في 2020 قادماً من الوصل، ويعد من اللاعبين أصحاب الخبرة، حيث خاض العديد من التجارب مع أندية الإمارات والجزيرة وشباب الأهلي والوصل، كما أنه كان أحد عناصر منتخب الإمارات الأساسية في حقبة جيل الأمل مع المدرب الوطني مهدي علي.

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