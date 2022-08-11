وفد ناشئي أندية أبوظبي يبدأ فترة معايشة بأكاديمية مانشستر سيتي

المصدر: وام

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن برنامج معايشة لوفد ناشئي أندية أبوظبي الخمسة /العين، والجزيرة، والوحدة، وبني ياس، والظفرة/ تحت 16 سنة، ضمن برامج اتفاقية التعاون المشترك بين المجلس و"سيتي جروب"، لدعم خطط الارتقاء بمنظومة كرة القدم في أندية أبوظبي.

ويتوجه وفد ناشئي أندية أبوظبي غدا إلى مدينة مانشستر الإنجليزية ..ويضم الوفد 16 لاعباً، وتستمر فترة المعايشة 10 أيام، وتتضمن خوض اللاعبين وحدات تدريبية مشتركة مع فرق أكاديمية مانشستر سيتي، وتحت إشراف مدربي المراحل السنية في الأكاديمية.

كما تتضمن فترة المعايشة لقاءات ودية، وزيارات ميدانية متعددة من بينها زيارة لاستاد الاتحاد بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكد طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، أن برنامج المعايشة يأتي استكمالاً لمراحل اتفاقية التعاون، والتي تهدف لاستدامة خطط الشراكة، والاطلاع على التجارب الكروية المتقدمة للمدرسة الإنجليزية بهدف الارتقاء بعمل أكاديميات كرة القدم في أندية أبوظبي على كافة المستويات الفنية والإدارية.

وأشار إلى أن فترة المعايشة تتيح الفرصة للاعبي أندية أبوظبي للاحتكاك ومعايشة لاعبي المراحل العمرية لأكاديمية مانشستر سيتي لكسب المزيد من الخبرات وعكسها بشكل مباشر في مشوارهم الكروي بأندية أبوظبي.

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