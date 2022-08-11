خورفكان يهزم التعاون بـ«الصفقة الجديدة»

المصدر: متابعة - علي الظاهري

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قاد البرازيلي ياغو ليوناردو فريق خورفكان إلى الفوز على التعاون السعودي بهدف دون رد في التجربة الثالثة لـ «النسور» في معسكر الإعداد الخارجي في هولندا. ويعتبر ليوناردو الذي يلعب في خانة اللاعب المقيم، من أحدث الصفقات للفريق في فترة الانتقالات الصيفية والذي انضم إلى كتيبة «النسور» قادماً من نادي الإمارات. ويتطلع الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، إلى الوصول للجاهزية المطلوب وتحقيق أعلى معدلات الانسجام بين اللاعبين، ومن المقرر أن يخوض الفريق تجربة أخيرة أمام إحدى الفرق الهولندية قبل العودة إلى الدولة لاستكمال تحضيراته استعداداً للموسم الكروي الجديد الذي يدشنه بلقاء بني ياس على ملعب الأخير يوم 2 سبتمبر المقبل. وقام جمال بوهندي عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم في نادي خورفكان مشرف الفريق الأول للكرة بتقديم الدرع التذكاري إلى مسؤول بعثة فريق التعاون السعودي على هامش اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين. وكان خورفكان افتتح تجاربه بخسارة أمام الوصل 1 - 2 ثم فاز على هيراكليس ألميلو الهولندي 2 - 1، قبل أن يفوز على التعاون في المباراة الماضية.

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