بيتزي: فخور بالوصل

المصدر: دبي - علي شدهان

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وصف الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدرب الجديد لفريق الوصل الأول لكرة القدم، معسكر الإمبراطور في هولندا استعداداً للموسم الجديد، بـ«الرائع»، مبدياً فخره بفريقه الجديد وبالجهد المقدم من قبل اللاعبين، معرباً عن اعتزازه بدعم وتشجيع جماهير الفهود.

وأفصح بيتزي عن أن هناك الكثير من العمل يتعين القيام به مستقبلاً لإكمال مراحل إعداد وتجهيز فريق الوصل للدخول بقوة في منافسات بطولات موسم 2022 - 2023، مشدداً على أن معسكر هولندا مجرد بداية، مختتماً تعليقه عبر حسابه الخاص في «إنستغرام» بالقول: «هيا بنا».

ويؤمل أن تكون بعثة الوصل قد عادت إلى دبي في ختام معسكره في هولندا والتحضير للدخول في معسكر إعداد داخلي في معقله بزعبيل الأسبوع المقبل يتواصل حتى موعد انطلاقة الموسم الجديد ببطولة دوري «أدنوك» مطلع سبتمبر المقبل.

وحقق الوصل مكاسب عدة من معسكره في هولندا منها، الفوز في جميع المباريات الودية الثلاث على فرق خورفكان والتعاون السعودي بنتيجة 2 - 1، والجزيرة الإماراتي بثلاثة أهداف لهدفين، وعودة وتألق نجمه الدولي فابيو ليما بعد فترة طويلة من الانقطاع عن الملاعب بداعي الإصابة التي لحقت به في أواخر الموسم الماضي.

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