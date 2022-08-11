شباب الأهلي.. ثلاثية في شباك كولوبارا

المصدر: متابعة - العوضي النمر

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بشباب الأهلي تحقيق الفوز في مبارياته الودية في معسكره الخارجي بصربيا ضمن المرحلة الثانية من برنامج إعداده للمشاركة في النسخة الجديدة لدوري أدنوك، بالفوز على فريق كولوبارا الصربي بيوغراد بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أول من أمس، سجل الأهداف وليد عباس وشيكنا دومبيا وحارب عبدالله سهيل.

الشوط الأول

منح المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، الفرصة أمام عدد كبير من اللاعبين للمشاركة في المباراة للوقوف على مستواهم، حيث بدأ الشوط الأول بتشكيلة ضمت حسن حمزة، وعبد العزيز صنقور، ومحمد جابر، ووليد عباس وبدر ناصر وعزيز غاييف وعبد العزيز هيكل وعمر خريبين، في أول ظهور له مع الفريق بعد انضمامه لصفوفه قادماً من الوحدة، وعبدالله النقبي وحارب عبدالله سهيل وشيكنا دومبيا، وظهر الفريق خلال الشوط بمستوى طيب، ونجح وليد عباس في تسجيل الهدف الأول لفريقه، ثم أضاف شيكنا دومبيا الهدف الثاني لينتهي الشوط بتلك النتيجة، ويلاحظ أن مستوى الفريق في تطور فنياً وبدنياً.

تشكيلة مختلفة

وأشرك المدرب جارديم عدداً من اللاعبين خلال الشوط الثاني، حيث دفع باللاعبين بالا وأحمد نور الله ووليد حسين وعبدالله النقبي ومحمد جمعة (بيليه) وكايكي والأصبحي وخالد سالم، ونجح حارب عبدالله سهيل في إضافة الهدف الثالث للفريق، واطمأن الجهاز الفني على سلامة جميع اللاعبين، والوقوف على مستواهم، كما كانت المباراة فرصة لمشاركة عمر خريبين لبعض الوقت مع الفريق للوقوف على مستواه وزيادة التجانس بينه وزملائه بالفريق، وظهور اللاعب بمستوى طيب خلال دقائق لعبه.

رفع اللياقة

وتتركز تدريبات شباب الأهلي اليومية بالمعسكر على رفع معدل اللياقة البدنية بجانب التدريبات الفنية على وظائف اللعب لكل لاعب، وخطة اللعب التي يخوض بها الفرسان مبارياتهم، كما تشمل التدريبات حصصاً خاصة متخصصة لحراس المرمى من أجل رفع مستواهم الفني والارتقاء بأدائهم، ومن المتوقع أن يحسم الجهاز الفني بقيادة المدرب جارديم أمر اللاعبين الأجانب خلال الأيام المقبلة، حيث يتواجد مع الفريق الآن جميع اللاعبين الأجانب في انتظار قرار المدرب.

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