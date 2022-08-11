دوري الإمارات.. أجانب من 4 قارات

المصدر: دبي - علي شدهان

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منذ النسخة الأولى لدخوله في عالم الاحتراف موسم 2009-٢٠٠٨، ودوري الإمارات على مختلف مسمياته، يجتذب نجوماً محترفين أجانب من مختلف دول العالم من كل القارات، وهي الحقيقة التي تكرست واقعاً ملموساً في نسخة البطولة في الموسم الجديد 2023-٢٠٢٢، باستقطاب محترفين أجانب من 4 قارات.

وبكل تأكيد فإن التنوع الجغرافي الواسع النطاق للمحترفين الأجانب الذين سيمثلون فرق دوري الإمارات «أدنوك» في الموسم الجديد، ستكون له انعكاسات إيجابية متوقعة، في ظل تطبيق قرار الاستعانة بـ 5 محترفين أجانب لكل فريق من الفرق الـ 14 المشاركة في البطولة.

ويصل إجمالي عدد المحترفين الأجانب، إلى حاجز الـ 70 نجماً أجنبياً، يؤمل سطوعهم في دوري «أدنوك» مع الفرق الـ14 المشاركة في البطولة، وبما يضفي تنوعاً على الأداء بفضل المدارس الكروية المختلفة.

وحتى الآن، بات 61 نجماً أجنبياً محترفاً ضمن تشكيلات فرق الدوري، بعدما أكملت 8 فرق، ملف «المحترفين الخمسة»، وهي فرق شباب الأهلي والنصر والوصل والعين والجزيرة والوحدة والظفرة وخورفكان، بينما ما زالت 6 أندية في دائرة البحث عن الأفضل، وهي فرق اتحاد كلباء والبطائح وعجمان، وبواقع 4 محترفين أجانب لكل منها، وفرق الشارقة وبني ياس ودبا الفجيرة، وبواقع 3 محترفين أجانب لكل فريق، وبانتظار أن تستكمل الفرق الـ 6 ملف المحترفين الأجانب خلال الأيام القادمة.

ويتوزع النجوم المحترفون الأجانب الـ61، والذين تم التعاقد معهم رسمياً، على 4 قارات، أمريكا الجنوبية بـ21 محترفاً (من البرازيل «16» والأرجنتين «4» وواحد من كولومبيا)، وأوروبا بـ18 محترفاً (من البرتغال «6» وهولندا «3» وصربيا «3» ولاعب واحد من كل من أوكرانيا ورومانيا وإيطاليا وسلوفاكيا وسلوفينيا ومونتنيغرو)، وأفريقيا بـ17 محترفاً (المغرب «5» وتونس «2» وتوغو «2» وجنوب أفريقيا «2»، وواحد من كل من مالي وأنغولا ونيجيريا والكونغو وغامبيا والرأس الأخضر)، وآسيا بـ5 محترفين أجانب (واحد من كل من البحرين وسوريا وأوزبكستان، واثنان من إيران)، وبانتظار 9 محترفين أجانب آخرين خلال الأيام القادمة لإكمال ملف الـ70 محترفاً أجنبياً.

منذر علي، نجم كرة القدم الإماراتية السابق، وكيل اللاعبين الحالي، شدد على أن التنوع الجغرافي لدول وقارات اللاعبين المحترفين الأجانب، يمثل ضرورة ملحة ومطلباً مهماً، وظاهرة صحية جداً في زمن الاحتراف، معللاً ذلك بتطور أساليب وخطط اللعب في كرة القدم بصورة عامة، واحتياج الفرق إلى أدوات تنفيذ مختلفة.

ولفت علي إلى أن تعاقد فرق دوري الإمارات في الموسم الجديد مع 61 لاعباً أجنبياً «حتى الآن» من 4 قارات، يعد مؤشراً إيجابياً على تطور تفكير القائمين على شؤون التعاقدات.

وتوقع منذر علي أن يشهد دوري الإمارات في موسم 2023-٢٠٢٢، تألق وبروز أكثر من محترف أجنبي، لافتاً إلى أن النسخة الجديدة من البطولة، ستشهد أيضاً تقديم مستويات فنية عالية مقارنة مع النسخ السابقة من الدوري، في ظل برنامج الإعداد الأكثر من جيد للموسم الجديد، منوهاً إلى إمكانية دخول أكثر من 3 فرق دائرة الصراع على درع البطولة. وحول قرار التعاقد مع 5 محترفين أجانب لأول مرة، لفت منذر علي إلى أن الأهم في القرار، هو أنه سيضع اللاعب الإماراتي أمام حتمية العمل الجاد والمتواصل لتطوير مستواه، وقبول التحدي في مواجهة المستجد الجديد، وضرورة المحافظة على مكانه في تشكيلة فريقه، ما يؤدي إلى صناعة لاعبين مواطنين أكفاء بمقدورهم دعم مسيرة المنتخب الوطني.

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