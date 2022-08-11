إغلاق باب التصويت على «جوائز الأفضل»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أغلق أمس باب التصويت على قائمة المرشحين لنيل جوائز الأفضل، للموسم الرياضي 2021 - 2022، الذي تنظمه رابطة المحترفين الإماراتية، واستمر بداية من مساء الجمعة الماضي، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، والتطبيقات عبر الهواتف الذكية، وحسابات الرابطة في منصات التواصل الاجتماعي.

وتُعلن الرابطة في غضون الأيام المقبلة عن «القوائم المختصرة» للمرشحين، تمهيداً لإعلان الفائزين في الحفل المرتقب لجوائز الموسم، والمقرر يوم 27 أغسطس الجاري، في قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، وسيتم خلاله تكريم الأفضل في 15 فئة.

وشهد التصويت على «جوائز الأفضل» إقبالاً لافتاً من الجماهير، من خلال الموقع الرسمي للرابطة والتطبيقات عبر الهواتف الذكية، بجانب الحسابات الرسمية للرابطة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتنقسم الجوائز لثلاث فئات رئيسية، وهي: جوائز بناءً على الإحصائيات، جوائز حسب التصويت، وجائزة حسب المعايير، وتشمل قائمة الجوائز التي يتم تحديد الفائزين بها عبر التصويت كلاً من: الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، القائد لأفضل مدرب، الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد من المقيمين أو من مواليد الدولة، القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، أفضل لاعب من اختيار الجماهير، أجمل هدف من اختيار الجماهير، وأفضل منصة رياضية رقمية.

فيما تضم الجوائز المبنية على الإحصائيات: جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عامًا، جائزة أعلى حضور جماهيري، جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، وفريق الأحلام.

أما الجائزة وفق المعايير، فهي جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص، للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة في نظام ترخيص الأندية، بالإضافة إلى معايير ضبط الجودة، العقوبات الإدارية، التعاون والترتيب العام في جميع المسابقات باستثناء مباراة السوبر.

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