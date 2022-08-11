أبيض الشاطئية يواجه مصر والمغرب والسعودية

المصدر: دبي - البيان

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تغادر اليوم بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، إلى المملكة المغربية، للمشاركة في بطولة كأس الدار البيضاء الودية، ويؤدي منتخبنا ثلاث مباريات خلال أيام 12، 13، 14 أغسطس، حيث يواجه مصر في المباراة الأولى ثم السعودية وبعدها المغرب.

واختار الإسباني راميرو أماريللي مدرب المنتخب 10 لاعبين، وهم: وليد بشر، هشام منتصر، محمد عبدالله، عبدالله عباس، عباس علي، سعيد عيد، راشد عيد، جمال محمد، حميد جمال، أحمد بشر.

ويدخل منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية بطولة كأس الدار البيضاء الودية بتحد كبير، بعد أن توج في مايو الماضي بلقب بطولة غرب آسيا.

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