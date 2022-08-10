كأس مانشستر سيتي أبوظبي تنطلق فبراير 2023

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أعلن نادي مانشستر سيتي عن موعد استضافة أبوظبي لمنافسات وفعاليات بطولة كأس مانشستر أبوظبي للناشئين، والمقررة بمدينة زايد الرياضية، يومي 18 و19 فبراير 2023 .

وكانت البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى في 2017، حققت نمواً متسارعاً، وحظيت باهتمام عالمي واسع مع مشاركة فرق من 13 دولة في 4 قارات، وأكثر من 1750 لاعباً، من بينهم لاعبو أكاديمية مانشستر سيتي في مدينة مانشستر، إضافة إلى 4000 متفرج تابعوا منافسات البطولة.

وشهدت نسخة 2018 من البطولة إطلاق منافسات فئة الفتيات، والتي تعود مجدداً في النسخة المرتقبة من البطولة.

وتستضيف ملاعب مدينة زايد الرياضية، التي تعد من أشهر معالم أبوظبي وأضخم وجهة رياضية متعددة الاستخدامات في دولة الإمارات، منافسات البطولة، فيما تشهد قرية الـ " سيتي " ضمن مدينة زايد الرياضية إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية والأنشطة التفاعلية التي توفر المزيد من المتعة والترفيه لجميع أفراد العائلة.

وتنقسم منافسات البطولة إلى فئات عمرية، وتضم منافسات الناشئين فئات تحت سن 8 و10 و12 و14 عاما، فيما تضم منافسات الناشئات فئتي تحت سن 11 و14 عاما .

وقال عارف حمد العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي : " نحن سعداء بعودة بطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي ودعم تنظيم فعالياتها مجدداً، مشيرا إلى أن تنظيم البطولات الكروية في أبوظبي يعزز مسيرة التنمية الرياضية ويشجع على تطوير المواهب الكروية الناشئة في الدولة وتنميتها عن طريق الاحتكاك بالمنافسة والمواهب الخارجية".

وأضاف: " متحمسون لإقامة فعاليات البطولة في فبراير 2023 ونتطلع قدماً لاستقبال اللاعبين والفرق القادمة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم للمشاركة في منافساتها إلى جانب فرق الناشئين في الدولة".

من جانبه قال صالح محمد صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي : " من الأهداف الرئيسية التي وضعتها دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي يأتي إلهام الجيل القادم من نجوم الرياضة ومشاركة التجارب التي تقدمها أبوظبي مع العالم كله في المقدمة، ويسعدنا دعم بطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي وتعريف العالم بما تتمتع به المدينة من بنية تحتية، وإطلاق الشراكات الرياضية ذات المستوى العالمي".

وأضاف: "نتطلع للترحيب باللاعبين والعائلات من كل مكان حول العالم للاستمتاع بالتجارب المتنوعة والعديدة التي تقدمها أبوظبي، سواء كانت الحدائق الترفيهية المذهلة أو المعالم الثقافية الملهمة، أو المشاركة في الأنشطة التي تستضيفها مجموعة من أفضل الشواطئ والفنادق على مستوى العالم".

بدوره قال سيمون هيويت، مدير أول عمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " سعداء

بعودة البطولة التي توفر أنشطتها تجربة مميزة لجميع المشاركين من اللاعبين الصغار والعائلات والمدربين، ونتطلع بشوق لحضور اللاعبين الناشئين من الفتيان والفتيات من مختلف أنحاء العالم ومشاركتهم في فعاليات ومنافسات كأس مانشستر سيتي أبوظبي 2023".





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