دبا يتعادل أمام الحزم السعودي

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تعادل فريق دبا الفجيرة أمام الحزم السعودي 3-3 في المباراة الودية التي جرت ضمن معسكر الإعداد الخارجي في صربيا، وجاءت أهداف «النواخذة» عبر اللاعب خميس محمد وثنائية المهاجم البرازيلي الفارو أوليفيرا، فيما سجل أهداف الحزم لوكا وعبد الهادي الحراجين وفرحان العازمي.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تجربة أخيرة أمام النصر الكويتي اليوم بعد لعب 4 مباريات ودية دشنها بلقاء بوتيفي الصربي انتهت لصالح دبا بثلاثة أهداف نظيفة، والثانية أمام سلوبودا اوزيتسه الكرواتي وكسبها بنتيجة 4 -1، والثالثة مع كاظمة الكويتي وانتهت بالتعادل، ثم مباراة الحزم الأخيرة التي انتهت أيضاً بالتعادل.

من جهة أخرى، استقبل نادي دبا الفجيرة وفداً من مسؤولي رابطة المحترفين بمناسبة انطلاق المخيمات الصيفية المجانية، حيث شهدت المبادرة مشاركة مجتمعية واسعة من الأطفال والعائلات، واستضاف النادي بهذه المناسبة المواطنين والمقيمين في حفل المخيم الذي أقيم أمس بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي.

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