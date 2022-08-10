رحيمي يتطلع لظهور أكثر تميزاً مع العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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يتطلع اللاعب المغربي سفيان رحيمي لظهور أكثر تميزاً في الموسم الثاني له مع العين بعد أن حقق معه ثنائية دوري أدنوك وكأس رابطة المحترفين في تجربته الأولى بالموسم الماضي والتي وصفها بالمتميزة، إذ حقق خلالها هدفه بارتداء شعار نادي كبير يتمتع بثقافة البطولات ولديه قاعدة جماهيرية عريضة، وقال إن طموحاته في الموسم المقبل المشاركة في الآسيوية والعودة للعالمية، لتحقيق أرقام جديدة وإنجازات غير مسبوقة لإسعاد جماهير نادي العين.

ارتباط وجداني

وفي 25 من شهر أغسطس الجاري يكون اللاعب المغربي أمضى عاماً كاملاً بالعين، فيما بدا أنه ارتبط وجدانياً بالمدينة الخضراء ودولة الإمارات على وجه العموم، وهو ما أكده خلال تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي للنادي أكد خلالها أن من يعيش في دولة الإمارات لا يمكن أن يساوره الشعور بالغربة على الإطلاق، وكل من يعيش في هذه الدولة تجده مرتبطاً بالإمارات وقيادتها وأهلها الطيبين، ولا فرق هنا بين الجميع، وعندما جئت إلى الإمارات وجدت مشجعين من كل الجنسيات يساندونني وزملائي اللاعبين.

دوري قوي

وتحدث رحيمي (26 عاماً) عن الدوري الإماراتي مؤكداً أنه يصنف من أقوى الدوريات على مستوى الوطن العربي، إذ يلعب به أفضل اللاعبين من أقوى الدوريات الأوروبية والعربية والأفريقية والآسيوية، فضلاً عن وجود مدربين على مستوى عالٍ، الأمر الذي انعكس إيجاباً على المنافسة في الموسم الماضي، وقال إنه لم يجد صعوبة في التأقلم مع العين في الظهور الأول له مع الفريق بفضل روح العائلة الواحدة، والتي ظلت حاضرة في تعامل الجميع مع بعضهم البعض.

29

وبعد التعاقد معه في أغسطس من العام الماضي قادماً من نادي الرجاء البيضاوي المغربي، شارك رحيمي مع العين بالموسم الماضي في (29) مباراة بجميع البطولات، وسجل 9 أهداف، وهو مرشح لجائزة أفضل لاعب أجنبي موسم 2021-2022 مع زميله التوغولى لابا كودجو، هداف الدوري، وكان اللاعب حظي بترحيب كبير من قبل الجماهير العيناوية، حيث سبقته شهرته بسبب المستوى المتميز الذي ظهر به بالدوري المغربي، إذ توج مع فريقه الرجاء بلقب بطولة الكونفيدرالية الأفريقية مرتين، كما حصل معه على لقب الدوري المغربي مرة، وكأس السوبر الأفريقي مرة، ونال أخيراً لقب نجم الموسم الكروي المغربي.

معسكر النمسا

وتحدث رحيمي عن معسكر الفريق في النمسا، موضحاً أن أهم ما يميزه روح العائلة الواحدة والتزام اللاعبين وجديتهم في التدريبات، رغم العمل الشاق والإجهاد في هذه المرحلة المهمة بسبب التدريبات المكثفة في الصباح والمساء، بالإضافة إلى برنامج المباريات الودية، والتي نخوض خلالها مباراتين في غضون 24 ساعة أحياناً إلى جانب برامج الاستشفاء وقال: الكل يعمل بقوة لأننا ندرك جيداً أن حصاد ثمار جهود المعسكر دائماً ما يكون مع نهاية الموسم.

أمل

وعبّر رحيمي عن أمله في أن يكون ضمن قائمة المنتخب المغربي التي تمثل بلاده في نهائيات كأس العالم بقطر، موضحاً أن هذا طموح كل لاعب في العالم بكل تأكيد، وقال: نحن نتطلع إلى إسعاد الشعب المغربي، فهم يستحقون الفرحة ونتمنى أن نقدمها لهم.

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