ردود أفعال واسعة لتعاقد الجزيرة مع أشرف بن شرقي

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحدث إعلان نادي الجزيرة عن تعاقده مع المغربي أشرف بن شرقي، قادماً من الزمالك المصري في صفقة انتقال حر، ردود أفعال واسعة داخل وخارج الدولة، نتيجة المنافسة القوية من بعض الأندية العربية، التي كانت قد أبدت اهتمامها بالتعاقد مع بن شرقي، ودخلت معه في مفاوضات جادة، أبرزها الزمالك المصري، الذي سعى لتجديد فترة العقد، وقدم الكثير من العروض للاعب وسط ضغوط من جماهيره، بجانب غريمه التقليدي الأهلي، وأيضاً اتحاد جدة، الذي ظل على خط المفاوضات حتى اللحظات الأخيرة، ليأتي خبر الجزيرة بالإعلان يوم الثلاثاء عن إكمال الصفقة، والتوقيع الرسمي صادماً لجماهير الأندية العربية، التي سعت للتعاقد مع النجم المغربي، وسعيداً لمحبي «فخر أبوظبي»، وسط اهتمام وسائل الإعلام التي تسابقت على نقل الخبر.

ونشر نادي الجزيرة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو عن الصفقة بعنوان «أحلامهم هي واقعنا»، وحمل هاشتاق «بن شرقي جزراوي» أكثر من 260 ألف مشاهدة، خلال 7 ساعات فقط، كأعلى مشاهدة، يحصل عليها فيديو في حساب النادي، منذ إنشائه في يناير 2011 خلال مدة زمنية قصيرة، وحصل محتوى الفيديو على أكثر من ألفي إعجاب، وحوالي 800 تعليق في تفاعل غير مسبوق أيضاً، وذلك تأكيداً على الاهتمام الذي وجده خبر التعاقد.

ويعتبر نجاح الجزيرة في كسب توقيع المغربي أشرف بن شرقي، والذي سبقه أيضاً بأيام قليلة التعاقد مع الدولي الروماني فلورين تاناسي، بعد منافسة مع نادي شنغهاي الصيني تأكيداً على قدرته في التفاوض، وكسب أبرز اللاعبين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز