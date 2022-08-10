الوصل يعبر الجزيرة في هولندا

المصدر: متابعة - علي شدهان

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تمكن فريق الوصل الأول لكرة القدم من عبور نظيره الجزيرة في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين في هولندا، بتحقيقه الفوز بثلاثة أهداف لهدفين، في إطار استعدادات الفريقين لبدء الموسم الجديد مطلع سبتمبر المقبل بانطلاقة دوري «أدنوك» للمحترفين.

سجل ثلاثية الوصل نجمه الدولي فابيو ليما، ومحترفاه، المغربي سفيان بوفتيني، والبرازيلي غيلبرتو سيلفا أوليفيرا، فيما سجل ثنائية الجزيرة نجمه الدولي علي مبخوت، ومحترفه الصربي ميلوس.

الفوز الرابع

ويمثل الفوز في ودية الجزيرة، الرابع على التوالي، والذي يحققه فريق الوصل في معسكره في هولندا، حيث سبق له الفوز على فريق هولندي، وخورفكان، والتعاون السعودي بهدفين لهدف، وذلك قبل أن يحزم حقائب العودة إلى معقله في زعبيل بدبي لاستكمال برنامج إعداده للموسم الجديد بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

عودة ليما

وشهدت ودية الجزيرة عودة قوية وتألقاً مبشراً للدولي فابيو ليما، بعد فترة ليست بالقصيرة من عدم الظهور في ملاعب «الساحرة المستديرة» نتيجة تعرضه للإصابة في أواخر الموسم الماضي، قبل أن يسعد جماهير الإمبراطور بتسجيله هدفاً في شباك الجزيرة، وصناعة هدف آخر، الأمر الذي ضاعف من أهمية المباراة للفريق الأصفر.

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