«بصمة برازيلية» تقود حتا للتعادل أمام الخور

المصدر: متابعة -علي الظاهري

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تعادل فريق حتا مع الخور القطري 2-2 ضمن تحضيراته في معسكر الإعداد الخارجي الذي يقيمه في تركيا، وسجل هدفي «الإعصار» الثنائي البرازيلي روجيرو كوتينهو ودينلسون بيريرا، بينما أحرز هدفي الخور القطري مودو دياغني وأنس الفاضل.

وانضم كوتينهو ودينلسون حديثاً إلى صفوف «الإعصار» قادماً الأول روجيرو كوتينهو من نادي الجبلين في الدوري السعودي»، ودينلسون من نادي باكوس فيريرا البرتغالي والذي سبق له اللعب مع فريق الظفرة، ويأمل حتا في استثمار إعداده الخارجي في تركيا بما يلبي طموحاته وأهدافه من أجل العودة إلى دوري «أدنوك» للمحترفين خاصة في ظل قيادة المدرب المقدوني جوكيكا الذي سبق له تدريب الفريق في دوري المحترفين خلال موسم 2017.

شهد المباراة علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا، والذي حض اللاعبين على بذل أقصى جهودهم للظهور بأفضل صورة في الموسم الجديد.

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