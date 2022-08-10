جمال بوهندي: طموح خورفكان كبير بقيادة العنبري

المصدر: متابعة - علي الظاهري

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أكد جمال بوهندي عضو مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم مشرف الفريق الأول، أن طموح فريق خورفكان في الموسم الجديد بقيادة المدرب عبد العزيز العنبري كبير في ظل ما يتمتع به المدرب من سجل مميز مع فريق الشارقة الذي حقق معه لقب الدوري إضافة إلى كأس السوبر، مشيراً إلى أن طموح «النسور» يتجاوز البقاء في دوري المحترفين عبر إحراز مركز جيد في لائحة ترتيب المسابقة.

وقال عبر لقاء نشره الحساب الرسمي للنادي: إن الفريق دشن تحضيراته بصورة مثالية استعداداً للموسم الكروي الجديد عبر التجمع في المعسكر الداخلي لمدة 10 أيام قبل الانتقال إلى هولندا لإقامة معسكر الإعداد الخارجي في مدينة أرنهيم، مشيداً بأجواء المعسكر الذي جرى بصورة جيدة وفق ما خطط له الجهازان الفني والإداري، خصوصاً في ظل الالتزام الكبير من قبل اللاعبين وحرصهم وانضباطهم في المواعيد مما يؤكد نجاح المعسكر مع الوصول على مشارف ختام محطة الإعداد الخارجي.

نقاط الضعف

وأشار بوهندي إلى أن أهمية المباريات الودية تكمن في تحديد نقاط الضعف للفريق وإعطاء الفرصة لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين مما يساهم في الاستقرار على التشكيلة المناسبة وخلق حالة الانسجام بين مختلف العناصر، وهو ما تحقق للجهاز الفني بنسبة 60%، لافتاً إلى أن مباراة التعاون السعودي المقبلة تعتبر تجربة مهمة للاحتكاك القوي إلى جانب المباراة الأخيرة مع أحد الفرق الهولندية، مما يمهد الطريق أمام الجهاز الفني للوصول إلى فكرة شبه نهائية عن جميع العناصر الأساسية والبدلاء والخيارات المتاحة في الموسم الجديد. ولفت إلى أن خورفكان قطع شوطاً كبيراً في ملف المحترفين الأجانب والمقيمين، وعملية البحث مستمرة عن الأجنبي الأخير، حيث يسعى مجلس إدارة شركة كرة القدم في إيجاد اللاعب المناسب بالتنسيق مع المدرب، ومن المتوقع أن يكتمل عقد المحترفين الأجانب في الفترة القريبة المقبلة.

رسالة للجماهير

ووجه بوهندي رسالة إلى جماهير خورفكان الأوفياء بدعم الفريق ومساندته في جميع الظروف كما عهدهم الجميع، كما توجه بالشكر والتقدير إلى الجهازين الإداري والفني إلى جانب الطبي والإعلامي في النادي، حيث يقدم الجميع أدواره على أكمل وجه، متمنياً أن تكون البداية مبشرة ومثالية للفريق في الموسم الكروي الجديد كي ينهي مشواره بصورة جيدة في ختام الدوري.

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