«أبيض الناشئين» يستعد لكأس العرب في معسكر المغرب

المصدر: دبي - البيان

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بدأ منتخب الإمارات للناشئين مواليد 2006 أمس معسكره بالمملكة المغربية، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويلعب منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب مننتخبات الجزائر (المستضيف) وفلسطين والسودان.

واختار الجهاز الفني للمنتخب 26 لاعباً لمعسكر المغرب، وأوضح عصام ضاحي مدير منتخبنا الوطني للناشئين، أن معسكر المغرب يعد مواصلة لتحضيرات أبيض الناشئين، التي كانت قد انطلقت بتجمع داخلي بمقر اتحاد الكرة بدبي، أدى خلاله اللاعبون 16 حصة تدريبية، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني ألبيرتو غونزاليس.

وقال عصام ضاحي: إن أبيض الناشئين سيلعب ثلاث مباريات ودية خلال معسكر المغرب يختبر من خلالها الجهاز الفني جاهزية اللاعبين قبل انطلاقة البطولة.

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