«فيفا»: الإمارات فخر العرب

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت عنوان «الإمارات فخر العرب»، استعرض الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عبر صفحة بطولات كأس العالم، إنجاز الإمارات التاريخي بالوصول لنهائيات كأس العالم 1990، والذي ظل محفوراً في الذاكرة ومحل إشادة مستمرة ظلت الأجيال المتعاقبة التي ارتدت شعار «الأبيض» تسعى لتكراره.

واستعانت صفحة «كأس العالم» في سرد إنجاز بلوغ مونديال إيطاليا بالمواطن إبراهيم محمد راشد الحوسني، والذي تحدث عن قصة التأهل، عاكساً فخر وفرحة الشعب الإماراتي في ذلك الوقت بنيل بطاقة التأهل على حساب كوريا الجنوبية بهدف الأسطورة عدنان الطلياني، مؤكداً أن ذلك اليوم لا ينسى، وقال: كان هناك خوف كبير من الإخفاق، وتوتر زاده هطول الأمطار، لكن بجهود اللاعبين وتألق الحارس عبد الله موسى تحققت الفرحة.

وأشار التقرير إلى أن فرحة الإماراتيين في ذلك اليوم، 28 أكتوبر من العام 1989، كان من الصعب وصفها، وقال المتحدث في التقرير: لم نكن نرى من الفرحة، حتى الشخص الذي يقف بجانبك لم تكن تراه، كان شعوراً لا يوصف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز