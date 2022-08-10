عين أروابارينا على لاعبي «الأبيض» في أوروبا

المصدر: دبي - العوضي النمر

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غادر الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني هولندا متوجهاً إلى النمسا في إطار سلسلة زياراته الميدانية لمعسكرات الأندية المقامة حالياً في أوروبا، في إطار حرص الجهاز الفني لـ«الأبيض» على متابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين الذين سيتم استدعاؤهم لقائمة الأبيض خلال التجمع المحلي الذي سيقام في سبتمبر المقبل.

زيارة

وسيقوم المدرب بزيارة لمعسكرات أندية الشارقة والوحدة المقامة في النمسا، ومن ثم التوجه إلى ميونيخ لمتابعة تدريبات العين قبل أن يعود إلى دبي مرة أخرى، حيث يحرص المدرب أروابارينا على مد جسور التعاون بينه وبين مدربي الأندية للوقوف على مستويات اللاعبين الذين ينضمون للمنتخب الوطني.

ويسعى المدرب الأرجنتيني إلى الوقوف على مستويات لاعبي «الأبيض»، ومتابعة أدق تفاصيل تدريباتهم واستعدادهم الذهني والبدني، وكذلك مناقشة مستويات اللاعبين وتطور استعدادهم البدني مع الأجهزة الفنية للأندية، وذلك لبناء صورة كاملة عن العناصر الأساسية لمنتخبنا قبل بدء معسكر الأبيض في فيينا الشهر المقبل.

3 مشاركات

وينتظر منتخبنا 3 مشاركات مهمة خلال عام 2023، بدايتها كأس الخليج العربي «خليجي 25» من 6 إلى 19 يناير المقبل ثم المشاركة في بطولة غرب آسيا (الإمارات من 20 مارس إلى 2 أبريل 2023)، وأخيراً المشاركة في كأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة يونيو من العام المقبل.

مباراة قوية

ويلعب «الأبيض» مباراة قوية أمام نظيره الأرجنتيني 16 نوفمبر المقبل في أبوظبي، في إطار استعداداته، كما سيلعب منتخب الإمارات عدة مباريات ودية عالمية خلال الفترة المقبلة استعداداً لخليجي 25، حيث سيلعب مباراتين في شهر سبتمبر المقبل خلال معسكر يقام في فيينا، ولم يتم الإعلان الرسمي عن اسم المنتخبين حتى الآن وإن كانت المتابعات تشير إلى أن منتخب الباراغواي واحد منهما، كما سيلعب مع الأرجنتين يوم 16 نوفمبر في العاصمة أبوظبي ويوم 29 من الشهر نفسه مع كازاخستان.

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