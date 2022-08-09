رسمياً.. الجزيرة يُعلن ضم أشرف بن شرقي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي الجزيرة، تعاقده بشكل رسمي مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك المصري السابق، عقب انتهاء عقده مع النادي القاهري.

ونشر الجزيرة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، فيديو الإعلان عن صفقة بن شرقي، وكتب عليه: "أحلامهم هي واقعنا، بن شرقي جزراوي".

ورحل بن شرقي عن صفوف الزمالك عقب انتهاء عقده مع النادي، ورفض الاستمرار فترة جديدة لرغبته في خوض تجربة احتراف خارج الدوري المصري.

وتُوج بن شرقي مع الزمالك بعدد من البطولات، أبرزها الدوري المصري وكأس مصر والسوبر الإفريقي والسوبر المحلي.

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