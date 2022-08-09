« أبيض السيدات» وصيف كأس الأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي- البيان

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وصل منتخب الإمارات الموحد لكرة القدم للسيدات للأولمبياد الخاص الإماراتي أمس لأرض الوطن عائدًا من ديترويت بولاية ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية بعد بعد حصوله على الميدالية الفضية في كأس الأولمبياد الخاص الموحد.

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «لقد أمضى لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي صيفًا مثمراً حققوا خلاله الكثير من الإنجازات من ألعاب مالطا 2022 إلى دورة الألعاب الوطنية في النمسا 2022 والآن فضية كأس الأولمبياد الخاص الموحد بديترويت 2022، لقد أثبتوا قدرتهم على التميز والتفوق في أي حدث رياضي يشاركون فيه مهما كان حجمه.،ونتشرف بإهداء فوز فريقنا للسيدات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية»أم الإمارات«الداعمة الأولى للمرأة الإماراتية وللرياضة النسائية. وقد مثل الحدث فرصة رائعة للاعبات للتفاعل مع لاعبات المنتخبات الأخرى المشاركة من جميع القارات».

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ومضت معالي شما المزروعي: تؤكد هذه الإنجازات المتواصلة للاعبينا في الأشهر الأخيرة على أننا استطعنا الحفاظ على إرث دورة الألعاب العالمية في أبوظبي 2019، وكذلك على أننا استطعنا تجاوز التحدي الكبير الذي مثلته فترة انتشار جائحة كوفيد -19، فكل لاعبينا عادوا بشكل قوي للمشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية حول العالم. ونحن في الأولمبياد الخاص الإماراتي بقيادة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نحرص على تقديم أفضل الفرص للاعبينا في داخل وخارج الدولة».

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