كلباء.. علامة كاملة في النمسا

المصدر: (متابعة -علي الظاهري)

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اختتم فريق اتحاد كلباء المرحلة الثانية من الإعداد في معسكره الخارجي، الذي أقيم في النمسا بفوز على حساب فريق واف بريجيتيناو النمساوي برباعية في التجربة الودية الثالثة، وعادت بعثة «النمور» إلى الدولة عقب ختام المعسكر الذي امتد لنحو 20 يوماً، ومن المقرر أن يركن الفريق لراحة قصيرة قبل استئناف التحضيرات يوم الخميس المقبل بقيادة المدرب فرهاد مجيدي.

وكسب «النمور» في معسكر النمسا، تجاربه الثلاثة التي دشنها بالفوز على فريق شامبيون السلوفيني بخماسية نظيفة في المباراة الودية الأولى، وتغلب على دينامو هيلفورت على ملعب باد تاتزماندورف بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في المباراة الودية الثانية، ليختتم تجاربه بفوز عريض بأربعة أهداف مقابل لا شيء على واف بريجيتيناو.

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