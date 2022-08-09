«الاحتفالات» رد الجزيرة على تهديد شنغهاي الصيني

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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رد الجزيرة على تهديد نادي شنغهاي بورت الصيني، للاعبه الجديد الروماني فلورين تاناسي، بالاحتفال به على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأكيدات النادي عن تعطيل صفقة انتقال اللاعب للجزيرة، معتمداً على موافقة تحصل عليها سابقاً من نادي ستيوا بوخارست واللاعب معاً لإكمال الصفقة، ومهدداً باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

واتبع الجزيرة كافة الخطوات القانونية في الصفقة، وأمن موقفه بصحة التعاقد، وحسب المصادر، فإن اللاعب أو النادي الروماني لم يوقعا على أية وثيقة بشأن الصفقة، وأنهما فقط منحا النادي موافقة شفهية دون اتفاق، وبعدها تدخل الجزيرة في الصفقة ونجح في إكمال التعاقد متبعاً كافة الخطوات الصحيحة.

واحتفل الجزيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات النادي الرسمية، بالتوقيع مع تاناسي بطريقة غير مسبوقة في كل صفقاته، ونشر العديد من الصور على إنستغرام، وتيك توك، و16 تغريدة على «تويتر».

وتعمد الجزيرة، إضافة جانب من الإثارة والتشويق بنشر فيديو قبل يوم من إعلان الصفقة، يشير إلى خبر سار قادم عن التعاقدات، ليعلن في اليوم التالي عن التعاقد مع اللاعب بفيديو مدته 43 ثانية، لتتوالى بعد ذلك التغريدات على مدار اليوم، وعدة صور، مع معلومات عن مشوار وتاريخ الجناح الروماني في الملاعب والنجاحات التي حققها، لتكون النهاية رسالة مختصرة من اللاعب لجماهير النادي يقول عبرها «أراكم قريباً في الملعب» في يوم التعاقد أول من أمس، بجانب نشر صور قبلها تبين الاستقبال الحافل الذي حظى به لحظة انضمامه إلى معسكر الفريق في هولندا.

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