البطائح يهزم الباطن السعودي ودياً

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تغلب فريق البطائح على الباطن السعودي بهدف مقابل لا شيء في التجربة الودية الثانية للوافد الجديد في دوري «أدنوك» للمحترفين وذلك ضمن معسكر الإعداد الخارجي في تركيا. وجاء هدف الفوز عن طريق اللاعب الكاميروني أناتول أبانغ. وكان البطائح استهل تجاربه بملاقاة فريق الخليج السعودي وانتهت لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين أمام الساحل الكويتي والخالدية البحريني قبل العودة إلى الدولة يوم 22 أغسطس الجاري لاستئناف التحضيرات الأخيرة بقيادة مدربه البرازيلي كايو زاناردي.

وأشاد حمدان الشامسي مدير فريق البطائح، بأجواء المعسكر في تركيا وقال إن الأمور تمضي كما تم التخطيط لها مسبقاً، حيث شهد المعسكر انتظام اللاعبين بالتدريبات الصباحية والمسائية، مما ساهم في تعزيز حالة الانسجام بين اللاعبين، مشيراً إلى أن المستويين الفني والبدني في تطور مستمر من مباراة لأخرى.

ويسعى البطائح لحسم أبرز الملفات في الفترة المقبلة استعداداً للمشاركة التاريخية الأولى له في دوري المحترفين، حيث نجح في الفترة الماضية في دعم صفوفه بالعديد من اللاعبين المواطنين إلى جانب صفقات الأجانب بعد التعاقد مع المدافع البرتغالي أرتور خورخي ولاعب الوسط البرازيلي لورينسي رودريغيز ثم الجنوب أفريقي تيبانغ فيتي.

تكريم

كرم حمد بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة النادي لاعبي فريق ألعاب القوى أبطال الموسم الماضي بحضور حمودة ثاني الكتبي عضو مجلس الإدارة مشرف الألعاب الفردية وسعيد المسافري إداري اللعبة، والدكتور عماد مختار المدير التنفيذي. وتوجه ابن حمودة بالشكر إلى المدرب واللاعبين على ما قدموه في الموسم الماضي، كما حثهم على حصد مزيد من البطولات والميداليات في الموسم المقبل.

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