محمد أحمد: رحيلي عن العين شائعة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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نفي الدولي محمد أحمد «33 عاماً» مدافع وقائد العين، ما أثير عن رحيله عن الفريق، مبيناً أن الأنباء التي تحدثت عن رحيله عبارة عن «شائعات»، ذاكراً أنه موجود في معسكر الفريق وباق في الكشوفات ويسعى إلى رد الدين للنادي الذي قدم له الكثير، حسب قوله، مشيراً إلى اجتهاده في التدريبات ورغبته في العودة إلى سابق مستواه.

وقال محمد أحمد: عقدي مع النادي متبق فيه عامان، وكل تركيزي الآن في الملعب وتقديم أفضل المستويات لأن النادي لم يقصر معي وقدم لي الكثير، ومهما فعلت لن أوفيه حقه، لذلك أبذل قصارى جهدي مع زملائي اللاعبين في التدريبات، وأدخل الموسم بتحد مع نفسي حتى أكون مثل الأول، وفي النهاية قرار بقائي أو رحيلي بيد الإدارة التي لم تتحدث معي من قبل عن انتقالي لفريق آخر.

ثناء

وأثنى محمد على سير إعداد «الزعيم» في معسكره الحالي بالنمسا، وقال إن التحضيرات مبشرة بتقديم موسم حافل يرضي تطلعات الجماهير، وقال: نجحنا الموسم الماضي في إحراز بطولتين ونرغب في مواصلة الإنجازات، العين ناد كبير ويجب أن لا يخرج من الموسم دون أن يحصل على لقب، لكن البطولات تتطلب الجهد والعمل المستمر وكما يقولون «لكل مجتهد نصيب» لذلك نحن مجتهدون من أجل المحافظة على النجاحات وإسعاد الجماهير في موسم نتوقع أن يكون صعباً وقوياً من واقع التحضيرات الجيدة لكل الفرق لكننا بتكاتف الإدارة والجهاز الفني وزملائي اللاعبين قادرون بإذن الله على حصد البطولات التي تليق بنادي العين وترضي جمهورنا الذي «يزعل» إذا لم نحقق أي لقب ونحن لا نرضى زعل «الأمة العيناوية» بكل تأكيد.

وعن رأيه في مستوى الأجانب الجدد قال: من الصعب الحكم مبكراً على اللاعبين، فاللاعب يحتاج إلى الوقت حتى تحكم عليه وإلى فرص حقيقية، خاصة أننا ما زلنا في مرحلة الإعداد لكن الذي شاهدناه حتى الآن يؤكد أن العين كسب عناصر متميزة سيكون إضافة قوية للفريق في الموسم الجديد بإذن الله.

التفكير في المستقبل

وأكد قائد العين أنه لا يشغل نفسه بالتفكير في المستقبل ويركز على الملعب فقط في الوقت الراهن وأضاف: لا أعلم إلى أين سأتجه بعد ترك كرة القدم، إلى التحليل أو العمل الإداري أو التدريب، صحيح أن التفكير في المستقبل مهم لكن كل شيء مقدر ومكتوب، وأفضل أن يكون تركيزي حالياً منصباً على الملعب وكيفية تقديم مستويات جيدة.

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