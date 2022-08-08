ليفربول في دبي نوفمبر المقبل

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي أنه سيقضي معسكره الإعدادي لمنتصف الموسم، خلال فترة إقامة كأس العالم نوفمبر المقبل، في دبي، وسيكون ضمن المعسكر لاعبوه ممن لا يشاركون في كأس العالم المقام في قطر، وأبرزهم النجم المصري محمد صلاح، والبرازيلي لويس دياز. ويشارك من قائمة ليفربول في كأس العالم 10 لاعبين فقط، بينما البقية تغيب منتخبات بلادهم عن المشاركة في العرس الكروي العالمي.

وقال بيب ليخاندرز مساعد مدير النادي: «الكثير من العناصر الرئيسية سيكونون مع منتخبات بلادهم، الباقون يحتاجون لمعسكر إعدادي ليكونوا في أفضل استعداد لاستئناف الموسم عقب انتهاء كأس العالم».

وأضاف ليخاندرز: «الموسم الماضي كان عبارة عن ماراثون طويل ومتواصل، أما الموسم الحالي، فهو بالتقسيط، نشد، ثم نتوقف ثم نشد مجدداً، التوقفات الدولية الكثيرة تجعله موسماً يتطلب الكثير من الإعداد للمحافظة على النسق.. أعتقد أن من يستعد بشكل أفضل ويستغل التوقفات في معسكرات إعدادية واستشفائية، سيكون البطل في النهاية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز